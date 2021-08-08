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Özersay: “Erenköy Direnişi varoluş mücadelemizde bir simgedir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 

08 Ağustos 2021 Pazar 16:00
Özersay: “Erenköy Direnişi varoluş mücadelemizde bir simgedir”

Özersay mesajında, şu ifadeleri kullandı: 

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“Farklı siyasi görüşten bir avuç insanın, tüm imkansızlıklara rağmen omuz omuza verip memleketine ve kimliğine sahip çıktığı mücadelede bir simgedir Erenköy direnişi. Bereketçileriyle, üniversite öğrencisi mücahitleriyle, köylüleriyle… Başta tüm Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu uğurda mücadele veren herkese minnettarız, özellikle bugün aramızda olmayanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkı sizi hiç bir zaman unutmayacak.” 


 

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Son Güncelleme: 08.08.2021 17:11
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