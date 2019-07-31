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Özersay: “Ercan Karakolu’ndaki şiddet olayına soruşturma başlatıldı”

Özersay: “Ercan Karakolu’ndaki şiddet olayına soruşturma başlatıldı”

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51
Özersay: “Ercan Karakolu’ndaki şiddet olayına soruşturma başlatıldı”

Ercan Havalimanı’ndaki polis karakolunda yaklaşık bir ay önce yaşanan bir şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şiddet olayının görüntüleri bilgisine gelir gelmez Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’yla görüştüğünü, sorumlu veya sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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“Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı” diyen Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yaklaşık bir ay kadar önce Ercan polis karakolunda gerçekleşen şiddetin görüntüleri bilgimize gelir gelmez Polis Genel Müdürü ile görüştüm, sorumlu (lar) hakkında soruşturma başlatıldı, izleyen, müdahale etmeyenlerin de ihmali olduğu aşikar. Böyle bir zihniyetin polisimizde yeri olmamalı. Bu hem polis teşkilatımızın hem de ülkemizin itibarına ciddi şekilde zarar verir.”

Son Güncelleme: 31.07.2019 15:08
Anahtar Kelimeler:
Ercan Karakolu şiddet
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