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Özersay: “Engelli ve diğer dezavantajlı bireylere destek verip, sahip çıkacağız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, toplumdaki dezavantajlı insanların gerek kamuda gerekse de özelde istihdam edilmeleriyle ilgili gerekli çalışmayı geçmişte yaptıkları gibi, seçimden sonra da sürdüreceklerini belirtti.

20 Aralık 2021 Pazartesi 19:00
Özersay: “Engelli ve diğer dezavantajlı bireylere destek verip, sahip çıkacağız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, toplumdaki dezavantajlı insanların gerek kamuda gerekse de özelde istihdam edilmeleriyle ilgili gerekli çalışmayı geçmişte yaptıkları gibi, seçimden sonra da sürdüreceklerini belirtti.
Özersay, ilgili yasaya rağmen kamuda ve özeldeki istihdam zorunluluğunun tam anlamıyla yapılmadığını, özelde istihdamın artırılması için Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim desteğinin daha anlamlı bir hale dönüştürülmesi için çalışacaklarını kaydetti.
HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay ve milletvekili adayları bugün Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.
ÖZERSAY
Kudret Özersay ziyarette yaptığı konuşmada, “Zaten hayat sizler için ve toplumdaki diğer dezavantajlı gruplar için çok kolay değildi. Şimdi pandemiyle birlikte hayat, dezavantajlı gruplar açısından çok daha zor bir hale gelmeye başladı” dedi.
Bütün bunlar dikkate alınarak, bazı konularda daha fazla hassasiyet gösterilmesinin elzem olduğunu belirten Kudret Özersay, engellilerle ilgili yasaya bakıldığında hem kamuda hem de özelde çalıştırılan her 25 kişi için bir engelli istihdamı zorunlu olduğuna dikkat çekti. 
Yasanın bu maddesinin uzun süredir uygulanmadığını ifade eden Özersay, şöyle devam etti: 
“Günün sonunda toplamda 640 civarı engellinin kamuda istihdam edilmiş olması gerekirken, bu rakamın 200 civarında kalması, son yıllarda kamuda hiç istihdam yapılmamış olması bu dezavantajlı konumu daha da ağır bir yüke çeviriyor.”

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“HASSASİYET GÖSTERDİK, GÖSTERECEĞİZ DE”
Toplumun genelinde var olan ve artan işsizlik oranının ciddi endişe yarattığını söyleyen Özersay, HP olarak, kamudaki istihdamda bu kuralın uygulanması ve özelde de teşviki için var olan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim desteğinin daha anlamlı bir hale dönüştürülmesi kanaatinde olduklarını kaydetti.
Bu konuda hassasiyet göstereceklerini dile getiren Özersay, “Başka yerlerde bir söz ya da taahhüt vermedim ama burada bunu özellikle vurgulamak istedim” dedi ve şunları belirtti: 
“ÇABALARIMIZI TESLİM EDİYOR OLMANIZ MEMNUNİYET VERİCİ”
“Sizin de söylediğiniz gibi, görevde olduğumuz dönemlerde birlikte çalışma içinde olma gayreti gösterdik. Oluşturulan koordinasyon birimiyle, biz de istişare ederek, sizlere yardımcı olmaya gayret gösterdik. Bir diyalog, çaba vardı. Sizlerin de bunu görmüş olmanızı, sizlerin de bunu teslim ediyor olmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum.”
“SOSYAL VE EKONOMİK GÜVENCE HİSSEDEMEDİLER, HAKLIDIRLAR”
Daha önceki seçim dönemlerinde dezavantajlı gruplar arasında olan bireylerin siyasete aktif katılımını teşvik edebildiklerini ifade eden Kudret Özersay, şunları kaydetti: 
“Ama bu dönemde bunun olmamasının sebebi, bizim isteksizliğimizden dolayı değil, sahip olamadıkları sosyal ve ekonomik güvencelerdir. Ben kendilerine de hak veriyorum. Bazı girişimlerimiz ve tekliflerimiz oldu ama haklı olarak çok sıcak yaklaşmadılar. Doğru düzgün iş güvencesi olmayan, böyle bir şeye kalkıştıktan sonra seçilmeyip işine dönemeyecek endişesi yaşayan insanlar var.”

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Son Güncelleme: 20.12.2021 19:24
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