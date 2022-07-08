Özersay: “Enerji Sorununun Giderilmesi İçin AB’nin Adım Atması Gerekliliktir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira ile bir araya geldi.

Özersay görüşmenin içeriğine ilişkin, “Özellikle 2004 ve ertesinde AB’ye dönük olarak Kıbrıs Türk halkının yaşadığı hayal kırıklıklarını kendisine anlatarak bugün ülkemizde yaşanmakta olan ve herkesin canını yakan elektrik enerji sorununun çözümü konusunda AB’nin de bir adım atmasının gerekliliğine dikkat çektik. Bu bağlamda HP olarak bir süre önce ortaya koyduğumuz öneriyi kendileriyle paylaştık” açıklamasını yaptı.

-“Eko sistem bir bütündür, Güney’de atılan adım Kuzey’de de atılmalıdır”

Yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs Rum tarafına AB tarafından önümüzdeki beş yıl içerisinde yeşil ekonomiye geçiş için yaklaşık 1 milyar Euro civarında bir kaynak aktarılacağını ifade eden Özersay, bu yolla fosil yakıt kullanımının sona ereceğini, enerji verimliliği için ciddi adımlar atılacağını belirtti.

Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Oysa bu adanın eko sistemi bir bütün. Kuzey’de bu açıdan adım atılmazsa Güney’de atılan adımların da anlamını yitirebileceği, daha az etkili olacağı aşikâr. KKTC’de fosil yakıt ile (fuel-oil) elektrik üretimine devam edilmesi tüm Ada için çok ciddi bir kirlilik yaratmaya devam edecek, mali açıdan bize yarattığı yük de cabası. Bu nedenle AB’nin ülkemizde fosil yakıt ile elektrik üretimine son verilmesi ve mevcut tesislerimizin ve kapasitemizin dönüştürülmesi için ülkemize de kaynak aktarması, daha doğrusu bu çerçevede hazırlanacak bir projeye mali anlamda destek vermesi önemlidir.

Ülkemizdeki elektrik üretimini dönüştürecek, Kıb-Tek’i bu yakıt-malzeme-yakıtın taşınmasında yaşanan rant ilişkisine son verecek şekilde kuruma yapılacak yeni yatırımlarla bu cendereden ve çürümüş siyasetin pençesinden kurtaracak bir adım şarttır. Bunu yapabilmemiz için elbette bir finansal modele ihtiyacımız vardır. İşte bu bağlamda AB’nin Güney Kıbrıs’a yapmayı planladığı finansal katkının bir bölümünü ülkemizde elektrik üretimi için yapılacak yeni bir yatırım projesini desteklemek için kullanması esas olmalıdır. Böyle bir hamle halihazırda var olan iki taraf arasındaki enterkonnekte ilişkiyi uzun vadede Doğu Akdeniz havzasında Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, İsrail, Türkiye ve AB enterkonnekte elektrik havzasına taşıyabilecektir, onun bir başlangıcı olabilecektir.” -“Kıbrıslı Türklerin önündeki engeller yaratıcı formüllerle aşılabilir” AB yetkililerinin bu düşünceyi dikkate alacaklarına inandığının altını çizen Kudret Özersay, “Bu hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların faydasına olabilecek olan bir adım olur. Böyle bir projenin önünde olası engellerden olan Kıbrıs’ta tanıma, tanımama, hukuki statüsünü yükseltme vs gibi engeller pratik ve yaratıcı formüllerle aşılabilir. Dün yapılan görüşmenin HP olarak bizim açımızdan özellikle bu öneriyi AB yetkililerinin dikkatine getirme imkânı bulmamız açısından verimli olduğunu belirtmek istedim. Daha önce partimizin bu önerisini Genel Sekreterimiz Ahmet Tokatlıoğlu ve partimizde enerji konularından sorumlu PM üyemiz Yusuf Avcıoğlu Slovak Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve ara bölgede iki taraftan siyasi partilerin bir araya geldikleri toplantıda dile getirmişler, bu konuda bir sunum da yapmışlardı” diye konuştu.