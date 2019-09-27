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Özersay EİT Bakanlar toplantısında konuştu

Özersay EİT Bakanlar toplantısında konuştu

27 Eylül 2019 Cuma 18:59
Özersay EİT Bakanlar toplantısında konuştu

New York temaslarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı  (EİT) Bakanlar toplantısına katıldı.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Özersay, mevkidaşlarına hitap etti.

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Toplantıda, Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan'dan Dışişleri Bakanları ve temsilcileri yer aldı. bulundu..

Özersay toplantı sonrası, “BM Genel Merkezinde gözlemci üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Dışişleri Bakanları toplantısında bir konuşma yaparak bölgesel iş birliği ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki görüşlerimizi ortaya koyduk. İmkan olan tüm uluslararası platformlarda sesimizi duyurmak için çaba ortaya koymayı sürdüreceğiz.” açıklaması yaptı.

Son Güncelleme: 27.09.2019 22:24
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