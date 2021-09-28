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Özersay: “DP’nin Kalkınma Bankası’na atadığı kişilerin sicilleri bankacılık açısından sıkıntılıdır”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kalkınma Bankası’na Demokrat Parti (DP) tarafından atanan yöneticiler hakkında Polis’te devam eden bir soruşturma bulunduğunu ve henüz “aklanmadıklarını” ifade ederek, “DP’nin atadığı kişilerin sicilleri bankacılık açısından sıkıntılıdır” dedi. 

28 Eylül 2021 Salı 18:15
Özersay: “DP’nin Kalkınma Bankası’na atadığı kişilerin sicilleri bankacılık açısından sıkıntılıdır”

HP’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özersay, Kalkınma Bankası’nın Demokrat Parti tarafından atanan yöneticileri hakkında Merkez Bankası ve kendilerinin şikayeti sonucunda Polis’te devam eden bir soruşturma bulunduğunu söyledi.
Geçmişte, Kooperatif Merkez Bankası’nda verilen “batık” kredilerle, o bankanın zarara uğratılmasıyla ilgili bugünkü Kalkınma Bankası yöneticilerinin henüz aklanmadığını ve Polis tahkikatının devam ettiğini ifade eden Özersay, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan kişilerin, daha önce banka ve bankacılığa yönelik nasıl bir tecrübeye sahip olduğunun önemli olduğunu vurguladı. 
Özersay, Demokrat Parti’nin Kalkınma Bankası’na atadığı üyeyi, geçmişte ortaya koyduğu iddialardan ötürü eleştirerek, “kendi dönemine, kendi yaptığı atamaya bakıldığı zaman kimsenin bir kelime ithamda bulunamayacağını, dolayısıyla şimdi ‘Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri siyasi olarak atanıyor’ diye şikayet edecek kişilerin ve DP’nin, önce bir kendine bakması gerektiğini” kaydetti. 

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“Bankacılık açısından ne kadar temiz birini atadınız” diye soran Özersay, “O dönemde Kooperatif Bankası’nda verilen krediler, şimdi batık duruma geldiği için yargı süreci başlayacak. Poliste şikayetler var. Mahkeme aşaması var. Krediler batık olduğundan geri ödenmediğinden şikayet ediliyor, şu anda Demokrat Parti, UBP’yi ikna ederek Bakanlar Kurulu’ndan da karar aldırtarak, özel bankalara borcu olan bazı kişilerin ve şirketlerin ödeyemediği borçlarını Kalkınma Bankası’na aktarmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. 
“Bir bankaya borcunu ödeyemeyen bir şirket Kalkınma Bankası’na nasıl ödeyecek” diye soran Özersay, bunun Kalkınma Bankası Yasası’na aykırı olduğunu, bunu bildikleri için Bakanlar Kurulu kararıyla bunu yapmaya çalıştıklarını söyledi. 
Özersay, “Bize gelen bilgiler DP’nin bazı yerlerde üye toplantısı gerçekleştirdiği ve bazı iş insanlarına, inşaat şirketlerine Kalkınma Bankası’ndan kredi vaadinde bulunduğu yönündedir. Biz Halkın Partisi olarak bu konuyu yakın takibe aldık. Kalkınma Bankası’nın aldığı tüm kararları mercek altına aldık, yakından takip ediyoruz. Bağlantı netleştiği taktirde, üzerine gitmekten çekinmeyiz” dedi. 

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Son Güncelleme: 28.09.2021 19:06
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