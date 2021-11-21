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Özersay döviz krizi ve covid-19 salgınını değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, döviz krizi ile dünya genelinde yeniden artan koronavirüs (Kovid-19) salgını krizine işaret ederek, “Önümüzdeki dönemde ekonomide, sağlıkta ve eğitimde tedbir alabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek krizleri yönetebilen kişilerin hükümette görev almasının gerektiğini” söyledi.

21 Kasım 2021 Pazar 14:40
Özersay döviz krizi ve covid-19 salgınını değerlendirdi

HP Genel Başkanı Özersay, HP Lefkoşa’da Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında HP Genel Başkanı Özersay’a, HP Genel Sekreter’i Gülşah Sanver Manavoğlu, Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Girne Milletvekilleri Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers da eşlik etti. Etkinlikte ayrıca HP Lefkoşa İlçe Başkanı Mehmet Manavoğlu, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve destekçileri de hazır bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özersay, ziyarette yaptığı konuşmada, “Döviz karşısında eriyen Türk Lirası ve fakirleşme yanında kış döneminde dünya genelinde yeniden yükselen pandemi krizine bakıldığında, önümüzdeki dönemde ekonomide, sağlıkta ve eğitimde tedbir alabilen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek krizleri yönetebilen kişilerin görev alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nin bu konulardaki tecrübe ve birikimine işaret eden Özersay şunları kaydetti:

“Dünya Sağlık Örgütü önümüzdeki aylarla ilgili olarak Avrupa’da çok sayıda can kaybı olabileceği uyarısında bulunuyor, döviz karısında eriyen alım gücümüz de ortada. Bu şartlarda hükümette görev alacak olanların kriz yönetiminden anlayan, zamanında tedbir alabilen, değişen dünya koşullarını yakından takip ederek kararlarını hızlıca revize edebilen ve genel anlamda krizleri yönetebilecek kişiler olmaları halkın yararına olacaktır. Halkın Partisi üç yıla yakın hükümet döneminde pandemi ve döviz krizlerinin yönetilmesinde tecrübe sahibi olmuş bir siyasi partidir. Bu açıdan yapılacak olan seçimler ertesinde Halkın Partisi halka hizmet edecek bir konumda olacaktır.”

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“ÇOK DAHA KÖTÜ GÜNLER GÖRDÜK, SAKIN UMUDUNUZU YİTİRMEYİN”

Kıbrıs Türk halkının “çok daha kötü ve zor günlerden geçerek bugünlere geldiğini” ifade eden Özersay, “Kıbrıs Türkü yokluk nedir çok iyi bilir, paylaşmayı da dayanışmayı da bilir, bu değerler toplum olarak bize yabancı değildir, yeter ki hatırlayalım ve umudumuzu yitirmeyelim” diye konuştu.

HP’nin hükümette olduğu dönemde, hızlı hareket ederek, tedbir alabildiklerini ve salgın krizinin ilk aylarında krizi yönetebildiklerini yineleyen Özersay, konuşmasına şöyle devam etti:

“O dönemde o krize zamanında ve hızlı müdahale edememiş olsaydık bugün çok sayıda insanımız, yakınımız hayatını kaybetmiş olacaktı. O kriz döneminde dahi dünyadaki başka pek çok devlet yurt dışındaki vatandaşlarını kaderine terk etmişken, tanınmamış olmasına ve tüm imkansızlıklarına rağmen KKTC devleti yurt dışında sıkışıp kalmış olan evlatlarını, öğrencilerini, tedavi için yurt dışına gitmiş olan yurttaşlarını tüm dünyada uçuşların durduğu bir dönemde ülkemize getirebilmiş, sahip çıkmıştır. İşte bu ve benzeri kriz yönetimi tecrübesi asıl bundan sonraki dönemde çok daha önemli olacak. Biz Halkın Partisi olarak krizlerin yönetilmesinde edindiğimiz tecrübeyle halkımıza hizmet etmeye hazırız.”

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Son Güncelleme: 21.11.2021 15:50
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