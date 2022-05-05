Özersay: “Demokratik teamüllere aykırı bir oluşumun parçası olmayız”

CUMHURBAŞKANI'NIN HP İLE GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, HP’nin demokratik teamüllere aykırı hiç bir oluşumun içerisinde olmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a "memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek" alternatif görüşlerini sunduklarını belirtti.

Yeni hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşmeleri kapsamında, Halkın Partisi (HP) heyeti ile görüşmesi tamamlandı.

HP Genel Başkanı Özersay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, önceki açıklamalarına işaret ederek, HP’nin demokrasiden yana olduğunu belirtti ve alternatifleri Cumhurbaşkanı ile paylaştıklarını belirtti. Özersay, "Memleketi makul bir süre sonra salimen seçime götürecek alternatiflerin olduğu düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

Kudret Özersay, “Bu devletin kurumlarının ve demokratik prensiplerinin erozyona uğramaması için HP, yapıcı tavrını sürdürecektir” dedi.