Özersay'dan Sucuoğlu'na eleştiri

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

“PARTİ YÜKSELİŞTE”

Şimdiye kadar yapılan anketlere işaret eden Özersay, partisinin 3’üncü sırada göründüğünü ve yükselişte olduğunu kaydetti. Partisinin anketlere göre yüzde 10-15 arasında göründüğünü ifade eden Özersay, “Ortak şey, partinin yükselişte olduğu” dedi.

“VATANDAŞA VE SEKTÖRLERE DOKUNDUK”

“Bir yıldır halkın içerisindeyiz” diyen Özersay, vatandaşa ve sektörlere dokunarak mecliste halkın sesi olduklarını söyledi.

HP lideri, “Sınır kapılarının açılmasına, kuraklık tazminatının ödenmesinin önünü açtık. Muhaceret affının geçmesine ve nisaba destek verdik. Yapıcı hareket ediyoruz. Örneğin seçime gidiyor olmamıza rağmen nisap desteği vererek bütçenin geçmesini sağladık. Maliye Bakanı’nın Türkiye’de olduğu bir gece meclise girdik ve bütçe geçti” dedi.

“LİSTEYİ İLK AÇIKLAYAN PARTİYİZ”

Erken genel seçimle ilgili de konuşan Özersay, kontenjan adayları da dâhil listesini ilk açıklayan partinin kendi partisi olduğunu söyledi.

Adayları, cumartesi sabahı açıkladıkları zaman CTP ve UBP’nin aday seçimlerini yeni yaptığını kaydeden Özersay, Pazar günü de YDP ve DP’nin aday belirleme seçimi yaptığını hatırlattı. Genç ve kadınlar açısından listeyi kontenjanla doldurmadıklarının altını çizen Özersay, kadın ve gençlerin seçimle sağlandığını söyledi.

“SİYASİ İSTİKRAR ÖNEMLİ”

Siyasi istikrarın önemine vurgu yapan HP Genel Başkanı Özersay, kurulacak koalisyon hükümetinin uzun ömürlü olması gerektiğini kaydetti. “HP olarak biz daha önce yaşananlardan da öz eleştiri yaparak değerlendirmeler yapıyoruz” diyen Özersay, şu an ekonomik bir çöküntü yaşandığını belirtti. TL’nin döviz kurları karşısında daha da eridiğini belirten Özersay, alım gücünün daha da kötü olduğunu söyledi. Kurulacak hükümetin uzun ömürlü olması gerektiğini belirten Özersay, ayakları yere basan ekonomik politikalar uygulamaları gerektiğini belirtti.

“BU GÖREVDE OLAN İNSANLAR, ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALI”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun döviz kurunu sabitleyeceği yönünde yaptığı açıklamaya işaret eden Özersay, “Bu görevde olan insanların çok daha dikkatli olması gerekir” dedi. HP lideri, “kendi ayakları üzerinde duran ülke için ayakları yere basan öneri ortaya koyacaksın’ dedi.

Partisinin geçen hafta ekonomiyle ilgili 6 maddelik reçete ortay koyduğunu anımsatan Özersay, “Fonları, vergileri ciddi anlamda kaldırırsın; gümrükleri de döviz kurunda sabitlersin rafa yansıyıp yansımadığını da denetlersin. Yerli üretim yapanların yurt dışından getirdikleri hammadde ve gümrükleri de daha aşağıya çekeceksin ki daha ucuza üretebilsin” dedi.

“PAHALILIK DİZGİNLENEBİLİR”

Piyasada pahalılığın dizginlenebileceğini belirten Özersay, alım gücünün artırılabileceğini söyledi. Geçmişte olduğu gibi daha kısa süreler içinde hayat pahalılığı güncelleme yapılabileceğini belirtti.

Gelirleri artırabilmek için somut ve kısa vadede yapılabilecek uygulamalar olduğunu anlatan Özersay, geçiş noktalarında personel alımı yapılıp, doğrudan geçişin sağlanabileceğini söyledi. Özersay, “Yanı başımızda binlerce Kıbrıslı Rum, Rus ve İngiliz var. Bu insanlar geldiğinde döviz harcıyorlar. Onlar için sudan ucuz” dedi.

Pahalılıkla ilgiliyapılabilecekleri örnekleriyle ortaya koyduklarını belirten Özersay, ortaya koydukları örnekleri, sektörlerin farklı aktörlerinin de dillendirdiğini belirtti.

Özersay, “Gelir düzeyini artırabilecek, bazı dokunuşlar yapılabileceğini örnekleriyle hem kamuda hem asgari ücretli bağlamında ortaya koyuyoruz. Maliyenin yaşayacağı gelir kaybının nasıl kompanse edileceği de, kamu-özel ortaklığını da devreye koyarak, orta vade de gelirimizi artırabilecek net ekonomik politikalar olarak tarif ediyoruz” dedi.

“HP OLARAK EN FAZLA ‘BARINMA’ ÜZERİNDE DURACAĞIZ”

Hükümete gelmeleri halinde HP olarak en fazla üzerinde duracakları konunun ‘barınma’ olduğunu ifade eden Özersay,

“Biz, 3 ayaklı bir proje geliştirdik. Sosyal konut projesi, Maraş ve Güzelyurt için. Kira öder gibi konut sahibi olunacak” dedi.

İngiltere’deki mortgage sistemine de işaret eden Özersay, uzun vadeli kira öder gibi ev sahibi olunabileceğini söyledi. Yöntemi de anlatan Özersay, “Araziyi devlet verir, müteahhitler bir birlik oluşturur kredi kolaylığının da sağlanmasıyla belli bir rakamı geçmeyecek biçimde kriterlere uygun şekilde konut yapılır” ifadelerini kullandı.

Hükümette oldukları dönemi hatırlatan Özersay, kendilerinin kırsal kesim arazisi dağıtmadıklarını; fakat daha önce verilenlerinin alt yapısını yapmaya ağırlık verdiklerini söyledi. HP olarak gerçekçi, uygulanabilir ve ayakları yere basan öneri ortaya koyduklarını ifade eden Özersay, “İnsanlara boş umut ve hayal satarak olmaz” dedi.

“MÜDÜRLER, DEVLETİN DEVAMLILIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR”

“Bu memlekette müşavirliği kaldırdık” diyen Özersay, müdürlerin siyasi atama olması yerine, personelin Kamu Hizmeti Komisyonu sınavına girerek, ilerlemesi gerektiğini söyledi. Özersay, “Bütün projeler kesintiye uğruyor. Müdürler devletin devamlılığı açısından, kamunun kapasitenin bilmesi açısından önemlidir. Bu şekilde adım adım kamu reformunu böyle yürürlüğe koyacağız” dedi.

Hükümetin sorunlara çözüm bulması için kurulmadığını söyleyen Özersay, “Bu hükümet, seçime hükümette gitmek için kuruldu. Kimse bir şey beklemesin” dedi.