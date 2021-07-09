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Özersay'dan Saner'e eleştiri

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Başbakan Ersan Saner’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Bakan atamak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı beklemesini eleştirdi.

09 Temmuz 2021 Cuma 12:46
Özersay'dan Saner'e eleştiri

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını atamak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adaya dönmesini beklediğini açıklamasına işaret etti.

Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Kıbrıs’a geleli iki gün oldu hâlâ Bakan atanmadı, Anayasal süre ihlal edilmeye devam…” ifadelerini kullandı.

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“Söylediğiniz hiçbir şeye itibar etmek mümkün değil!” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“Anayasa, hukuk, usul, adap hak getire… Hem devleti ve kurumlarını bu kadar yıprat, hem de ‘devlete sahip çıkıyoruz’ edebiyatı yap!

Ne bu hükümet devam edebilir ne de bu çağ dışı siyaset anlayışı.”

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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