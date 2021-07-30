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Özersay'dan sağlık çalışanları için paylaşım

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından sağlık çalışanları için paylaşımda bulundu.

30 Temmuz 2021 Cuma 10:48
Özersay'dan sağlık çalışanları için paylaşım

Sağlık çalışanlarının aralıksız bir şekilde büyük bir fedakarlıkla çalıştığını ve bu süreçte de fazlasıyla yıprandığını vurgulayan Özersay, hükümetin, sağlık çalışanlarının her türlü ihtiyacına destek vermesi gerektiğini belirtti.

Özersay'ın paylaşımı şu şekilde:

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"Sağlık çalışanları aylardır hiç ara vermeden büyük bir fedakarlıkla sabahlara kadar çalışıyor, hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi bir yıpranmayı yaşıyor.

Hükümet kendi siyasi çekişmeleri uğruna bu insanların konsantrasyonunu bozacak, onları demoralize edecek, meşgul edecek tartışmalardan ve yaklaşımlardan derhal vazgeçmeli, çalışma düzenleriyle ve sağlıktaki ihtiyaçlarla (personel dahil) ilgili olarak tereddütsüz destek atışı yapmalıdır.

Halk olarak bizler de kendimize çeki düzen vermeliyiz, hükümet ne kadar da geniş yürekli, vurdumduymaz davranırsa davransın salgında artan günlük vakalarda önce kendimizi sorgulamalıyız, kendi tedbirimizi kendimiz almalı ve uymalıyız, en iyi korunma böyle olur, başkasından medet ummayın.

Lütfen hafife almayın, salgın devam ediyor ve bu işin şakası gerçekten yok!"

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersaySağlık çalışanları
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