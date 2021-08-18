Özersay'dan hükümete suçlama

Özersay'ın sosyal medya üzerinden konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"İki ay önce 10 Haziran’da Meclis konuşmamızda “pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir dönemde öğrencilerin sağlığını düşündüğümüzde Türkiye’deki bu gençlik kampları nasıl mümkün olacak?” diye sormuştuk. DUYMAZDAN GELDİLER.

Maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Türkiye’de Kırşehir ve Kastamonu’daki kamplara KKTC’den giden öğrencilerin bir bölümü covid oldular. Seyahat edemeyecekleri için ülkemize de dönemiyorlar ve aileler doğal olarak endişeli. Şimdi Çanakkale kamplarının iptali gündemde.

Ha bir de yüz yüze eğitim yapılmadığı için eğitimde ciddi kayıplar oluştu, yurt dışında gençlik kampı yapacağınıza bu eğitim kayıplarını gidermek için yaz aylarında TELAFİ KURSLARI/KAMPLARI yapın diye de önermiştik. Tabi ki bu da dikkate alınmadı.

Muhalefetin sesine az da olsa kulak vermiş olsaydınız bu ve benzeri sıkıntılar yaşanmayacaktı. “Ben yaptım oldu” anlayışıyla yönetmeye çalışmanın bedelini maalesef insanımız ödüyor."