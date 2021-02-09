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Özersay'dan hükümete öneriler

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Geçmiş dönemde nasıl yönettiğimize bakarlarsa doğruyu daha çabuk bulurlar” ifadelerini kullanarak hükümete önerilerde bulundu.

09 Şubat 2021 Salı 09:00
Özersay'dan hükümete öneriler
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Birinci gündem maddeniz salgınla mücadele olsun. Sağlık Üst Kurulu’yla iki başlı bir görüntü yaratmayın. Kararları alıp açıklamakta gecikmeyin. Vatandaşı düzenli ve anlaşılır şekilde bilgilendirin. Herkesi memnun etmeye çalışmayın. İnsanlara karşı dürüst olun.100 vaka varsa söyleyin, ikiye bölüp peyderpey açıklamayın. Kamuoyuna güven veren bir tutum içerisinde olun. Biz de Halkın Partisi olarak, sahip olduğumuz tecrübe çerçevesinde her bir eşikte yardımcı olmaya hazırız çünkü hepimizin can güvenliği söz konusu” ifadelerini kullandı. Katıldığı programda, hükümetin kriz yönetimine ilişkin eleştirilerde bulunan Özersay, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

“UZUN SÜRELİ KRİZ DURUMUNDA ÇOK İYİ BİR KRİZ YÖNETİMİ ŞARTTIR”

Ülkeyi yeniden kapanma noktasına, arka arkaya alınan yanlış kararların getirdiğini anlatan Özersay, hükümetin bu konuyu yeterince ciddiye almadığını, kararların geç alınıp uygulandığını ve gündeminin birinci maddesinin pandemi olmadığını belirtti. “Aylardır devam eden bir kriz durumu olduğunda, çok iyi bir kriz yönetimine ihtiyacınız vardır” diyen HP Genel Başkanı, kriz yönetimi bağlamında bir önceki hükümetle şimdiki hükümet arasında sekiz temel fark olduğuna işaret etti.

İşte Özersay’ın öne çıkardığı 8 nokta:

1. Halk düzenli, sağlıklı ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmelidir.

Mevcut hükümetin kriz yönetimindeki en önemli eksiğinin kamuoyunu düzenli, sağlıklı ve anlaşılır şekilde bilgilendirememesi olduğunu söyleyen Özersay, bir önceki hükümette, her Bakanlar Kurulu ertesinde hükümet sözcüsü olarak nedenleriyle ve detaylarıyla kararları kamuoyuna açıkladığını ve insanların bu yolla anlayarak kurallara sahip çıktığının altını çizdi.

2. Kriz yönetiminde kararlar hızla alınmalı ve uygulanmalıdır.

Kriz yönetiminde karar alındığında hızlı hareket etmek gerektiğine de vurgu yapan Kudret Özersay, geç kalmamanın önemli olduğunu anlattı. Risk nedeniyle hızlı karar üretip KKTC’ye gelen charter uçuşları hızlıca durdurduklarını anlatan Özersay, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelişleri ilk kez yasakladıklarına ve bunun kolay bir karar olmadığına dikkat çekti. Şimdiki hükümetin kapanma kararını geciktirmesi nedeniyle kapanmanın beklenildiği kadar önleyici olamayabileceğini belirtti.

3. Karar alırken herkesi memnun etme çabasından vazgeçilmelidir.

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Mevcut hükümetin kimseyi küstürmeden, herkesi memnun etmeye çalışırken hızlı karar almaktan uzaklaştığını ifade eden Özersay şu sözlerle devam etti: “Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri kriz başladığında uyarıda bulunarak ‘İdeal kararı ararken insanlarınızın canını tehlikeye atabilirsiniz. İdeal kararı aramayın, o an şartlar çerçevesinde doğru kararı alın ve uygulayın’ demişti. O dönemde de hükümet adına açıklamaları yapan kişi olarak eleştiriler de aldım. Biz herkesi memnun etmeye çalışmadık.”

4. Hükümet vatandaşın sesine kulak vermelidir.

HP Genel Başkanı, “İnsanlar bizlerle temasa geçip ‘Yurtdışına giden akrabalarımız tehlike altında’ diyerek bizimle temasa geçtiğinde dikkate alarak, başka devletlerin yapmadığını yaparak charter uçuş ayarlayarak ülkeye gelmelerini sağladık” diyerek, şu anki hükümetin  vatandaşa kulak vermediğini savundu: “Temaslılar karantina merkezlerindeki koşullar nedeniyle kendilerini gizliyorlar. Hükümet bunu duyuruyor ama herhangi bir denetim ya da düzeltme yapılmıyor.”

5. Kararlar alınır alınmaz kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Özersay, hükümetin aldığı kararı vatandaşla hızlı bir şekilde paylaşması     gerektiğini söyledi. Özersay, “Lefkoşa ve Girne ile ilgili alınan kararı hükümet açıklayana kadar, karardan haberdar olanlar Girne ve Lefkoşa’yı terk etti. Böylece hükümet bizi İtalya’ya benzer bir riskle karşı karşıya bıraktı. Biz bir duyum yayıp kararları açıklamayı geciktirmiyorduk” diye konuştu.

6. Hükümet iki başlı görüntüye derhal son vermelidir.

 Önceki hükümetten örnek veren Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun karar ürettiğini gördüklerinde birkaç Bakanlar Kurulu toplantısını birlikte yaptıklarını, böylece her açıdan daha doğru ve uygulanabilir kararlar alınabildiğini söyledi. HP Genel Başkanı, “Bu iki başlı görüntüyü devam ettirmemeleri için hükümet dönemindeki deneyimimizden yola çıkarak uyarıda bulundum. Ancak sadece bir toplantı yaptılar” diye konuştu.  

7. Alınan kararlar bir mantığa oturtulmalıdır.

 Hükümetteyken her kararın mantıklı açıklamasını yaptıklarını aktaran HP Genel Başkanı, mevcut hükümetin hangi kararı hangi nedenle aldıklarını bilmediklerini ifade etti: “Hükümet örneğin paket servisini durdurdu. Bir bulaşa neden olduğu düşünüldüğü için mi böyle bir karar verildi? Hükümet bu sektörün devamını neden sağlayamadı? Bilmiyoruz.”

8. Hükümet, önceliğinin salgınla mücadele olduğuna halkı inandırmalıdır.

“Halka güven verebilmek için hükümetin önceliğinin salgınla mücadele olduğuna inandırmalısınız” diyen Özersay, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Kurultay, genel başkanlık yarışı, meclis başkanı seçimiyle uğraşırsanız insanlar sizin derdinizin pandemi olduğuna inanmaz. O nedenle o kamuoyu oluşmadı ve kararın uygulanması konusunda da sıkıntı yaşandı. Hükümetin kendisi de kararları uygulama konusunda olumsuz görüntü verdi. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın maske ve mesafe kurallarına uymayan fotoğraflarını gören halka o güveni veremediler. Hükümet şu anda insanların aklıyla alay eden bir tavır içindedir. Krizi yönetirken vatandaşa dürüst olup vaka sayılarını doğru açıklamalıdırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın daha hızlı ve fazla test yapması gerekmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersayKriz YönetimiKktc Hükümeti
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