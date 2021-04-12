Özersay'dan hükümete öneri

HP’den yapılan açıklamaya göre, Kudret Özersay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Sağlığımızı tehlikeye atmadan, gerekli tedbirleri alarak Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki geçiş kapılarından kısa süreli geçiş (örneğin en fazla 12 saat için) ihtimalini değerlendirmek gerekiyor. Döviz-Türk Lirası farkını da dikkate alarak Güney Kıbrıs’tan ülkemize gelecek kişilerin bir yandan süpermarketlerden diğer yandansa Arasta başta olmak üzere Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke çarşılarında esnafımızdan yapacağı alış veriş böyle bir ekonomik kriz döneminde az da olsa olumlu bir hareketlilik yaratabilecektir. Kaldı ki ülkemizden akaryakıt alımı ve bunun da en az diğer kalemlerde olduğu gibi Maliye’ye önemli bir gelir oluşturabileceği göz ardı edilmemelidir” dedi.

Kudret Özersay, örnek olarak ise, son 24 saat içerisinde PCR testini yaptırmış olanların, belirli bir saat dilimi içerisinde Kuzey Kıbrıs’a geçişlerine izin verilebileceğini, bunun önce Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm geçiş noktalarının açılması konusunda ise Özersay, Kıbrıs sorunuyla ilgili İsviçre’de yapılacak beşli görüşme öncesi, sağlık koşulları imkan verdiğinde tüm geçiş noktalarının açılması konusunda karşılıklı güvence verilmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Özersay, “Çünkü geçiş kapıları salgın nedeniyle kapanmazdan kısa süre önce Kıbrıs Rum yönetimi güney üzerinden ülkemize gelmek isteyen turistlere birtakım zorluklar çıkarmaya başlamıştı. Cenevre gibi bir zirve öncesinde bu konularda Rum tarafından güvence alınmasını zorlamamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.