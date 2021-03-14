Özersay'dan hükümete çağrı

HP Genel Başkanı Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, askerlik konusunda gençlere salgın döneminde kolaylık yapılmasına dair hükümete yaptıkları çağrıyı hatırlatarak, “İki hafta önce hükümete bu çağrıyı yaptığımız zaman çalışma yaptıklarını ve adım atacaklarını söylemişlerdi, zaman geçiyor ve bazı gençlerin bedelli haklarını yitirmeleri tehlikesi ortaya çıkıyor, hükümete bu konuda yaptığımız çağrıyı yineliyoruz, salgının etkileri devam ediyor, adım atsınlar ve gençlere yardımcı olsunlar, umarım gecikmezler” dedi.

Salgının dünyanın dört bir yanında çalışma koşullarını derinden etkilediğini, işini kaybedenler yanında iş yerine gitmesine gerek olmaksızın ülkesinden evden çalışma durumunda kalanların olduğunu üstelik seyahat kısıtlamalarıyla bazı ülkelere girişte karantina ve benzeri şartların gerek yurt dışında yükseköğrenim gören gençlerin gerekse yurt dışında çalışan gençlerin hayatlarının alt üst olduğuna dikkat çeken Özersay, “Salgının etkileri devam ediyor, geçen yıl bizim yaptığımız gibi askerlik konusunda bu hükümetin de adım atması gerekir, takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“GEÇEN YIL YAPMIŞTIK, ÖRNEK ALINABİLİR”

Geçen yıl hükümette oldukları dönemde salgın nedeniyle askerlik konusunda gençlerin yaşadıkları sıkıntıları çözmek için düzenlemeler yaptıklarını da anımsatan Kudret Özersay, hükümetin geçen yıl yapılan düzenlemeleri örnek alabileceğini belirtti.

Özersay, açıklamasında şu ifadelerde bulundu:



“HÜKÜMET SÖZ VERDİ, SÖZÜNÜ TUTMALI GEÇ KALMAMALI”

İki hafta önce meclis kürsüsünden konuyu Halkın Partisi olarak gündeme taşıdıklarını anımsatan Özersay, “Başbakan Meclis’te çalışma yapacaklarını, yakında Başbakanlık müsteşarı ile ASAL şube yetkililerinin bir araya geleceklerini söylemişti. Şimdi aradan iki hafta geçti. Hükümet söz verdi, sözünü tutmalı ve geç kalmamalı. Çünkü bazı süreler aşılırsa bedelli hakkı kaybı yaşanabilir” ifadelerini kullandı.



