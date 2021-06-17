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Özersay'dan hükümete askeri izinler konusunda çağrı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askeri görevini yapan gençlerin izinler konusunda yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımların atılması için hükümete çağrıda bulundu.

17 Haziran 2021 Perşembe 11:15
Özersay'dan hükümete askeri izinler konusunda çağrı
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HP Genel Başkanı Özersay, geçen yıl partisinin görevde olduğu dönemde salgın nedeniyle askeri izinler konusunda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için bir çaba ortaya koyarak sonuç alabildiklerini anımsatarak, hükümeti askeri izinler konusundaki mağduriyetlerinin ortadan kaldırması için göreve davet etti.

Kudret Özersay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bu dönemde ülkede farklı tarihlerde yaşanan kapanma ve izin kullandırtmama uygulamaları nedeniyle özellikle çavuşların hafta sonu ve geçici izinlerinin kullanılamadığı biliniyor. Buna ilaveten denetlemelerle bağlantılı mükafat izinleri ve temas hattında görev yapanların temas izinleri benzeri idari izinler de eğer telafi edilmezse, terhis öncesi kullanılması sağlanmazsa yanacak” dedi.
 
"BİZ HÜKÜMETTEYKEN BUNU YAPABİLMİŞTİK"
 
Özersay, “Gençlerin kendi hata ya da kusurlarından kaynaklanmayan bir durum nedeniyle kullanamadıkları idari izinlerinin ve yasadan kaynaklanan izinlerinin yanmasını önlemek gerekir” diyerek, bu konuda Başbakanlık’a görev düştüğünü söyledi.

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Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Şimdilerde ülke kapalı olmaya devam etse ve bu izinlerin kullanılması imkanı olmasa anlarım ancak madem ki şu anda izin kullanımı mümkün hale geldi insanların haklarını yememek, daha erken zamanda terhis olabilmeleri imkanlarını ellerinden almamak gerekir. Bu noktada adım atması için hükümeti göreve davet ediyoruz. Daha önce yapılabilmişti ama askeri yetkililerimiz ile konuşarak, talepte bulunarak bir sonuç alabilmiştik. Hükümet de askeri yetkililer ile bu konuyu ele almalı ve adım atmalıdır.”

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Son Güncelleme: 17.06.2021 11:39
Anahtar Kelimeler:
Askeri IzinlerKudret özersay
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