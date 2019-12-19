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Özersay'dan Geçitkale'ye F-16 açıklaması

Kudret Özersay, Türkiye medyasına yansıyan ‘Geçitkale'de F-16 hazırlığı yapılıyor’ iddialarını doğrulamadı. Özersay, ‘böyle bir gelişme olsaydı bunu kamuoyuyla paylaşırdık’ ifadelerini kullandı.

Özersay'dan Geçitkale'ye F-16 açıklaması

Kudret Özersay, Türkiye medyasına yansıyan ‘Geçitkale'de F-16 hazırlığı yapılıyor’ iddialarını doğrulamadı. Özersay, ‘böyle bir gelişme olsaydı bunu kamuoyuyla paylaşırdık’ ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2019 Perşembe 09:33
Özersay'dan Geçitkale'ye F-16 açıklaması

Yeni Şafak'ın ‘İhtiyaç halinde bölgeden F-16’ların da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yürütülüyor’ iddiası KKTC’de yankı yarattı.

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Diyalog TV Ana haber’e konuşan Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yeni Şafak gazetesinin  ‘Geçitkale'de F-16 hazırlığı yapılıyor’ haberine ilişkin ‘Bu kadar önemli bir konuda  spekülasyonlar  üzerine konuşmak doğru olmaz’ dedi.

Kudret Özersay, böyle bir gelişme olsaydı bunu kamuoyuyla paylaşırdık ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
özersayF-16Kktc
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