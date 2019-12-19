Özersay'dan Geçitkale'ye F-16 açıklaması

Yeni Şafak'ın ‘İhtiyaç halinde bölgeden F-16’ların da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yürütülüyor’ iddiası KKTC’de yankı yarattı.
Kudret Özersay, böyle bir gelişme olsaydı bunu kamuoyuyla paylaşırdık ifadelerini kullandı.
Kudret Özersay, Türkiye medyasına yansıyan ‘Geçitkale'de F-16 hazırlığı yapılıyor’ iddialarını doğrulamadı. Özersay, ‘böyle bir gelişme olsaydı bunu kamuoyuyla paylaşırdık’ ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak'ın ‘İhtiyaç halinde bölgeden F-16’ların da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar yürütülüyor’ iddiası KKTC’de yankı yarattı.
Kudret Özersay, böyle bir gelişme olsaydı bunu kamuoyuyla paylaşırdık ifadelerini kullandı.