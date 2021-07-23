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Özersay'dan değerlendirme

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasetteki kutuplaşmanın ‘ötekileştirmeyi’ beraberinde getirerek “Eğer benden değilsen, benim görüşlerimle her konuda hemfikir değilsen, “ötekisin”, “karşı taraftasın” ve hatta “düşmansın!” algısının yaratıldığına dikkat çekti.

23 Temmuz 2021 Cuma 11:24
Özersay'dan değerlendirme

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasetteki kutuplaşmanın ‘ötekileştirmeyi’ beraberinde getirerek ‘hoşgörüyü’ de yerle bir edeceğine dikkat çekti.

“Eğer benden değilsen, benim görüşlerimle her konuda hemfikir değilsen, “ötekisin”, “karşı taraftasın” ve hatta “düşmansın!” algısının yaratıldığına değinen Kudret Özersay,“Kutuplaşmayla beraber “HAİN, BİAT EDEN, RUMCU” söylemleri 21. Yüzyılda olsak da hortlar maalesef…” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kutuplaştırıcı siyasetin KKTC’ye de zarar verdiğini belirten Kudret Özersay, bir kutupta yer almanın çoğu zaman akıl tutulmasını da beraberinde getirdiğini söyledi.

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Kudret Özersay paylaşımında toplumun ihtiyaçlarını şu sözlerle ifade etti; “Bu zor dönemde ihtiyacımız olan şey gerginlik ve kutuplaşma ile aklı tatile çıkarıp savrulmak değil makul ve rasyonel yaklaşımlarla toplumsal olayların soğuk kanlı şekilde herkesin kendinden farklı düşünene hoşgörü sınırları içerisinde yaklaşabileceği demokratik bir duruş sergilemektir.”

İşte Kudret Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

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Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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