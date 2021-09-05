Özersay'dan asgari ücret isyanı!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"YETER ARTIK OYALADIĞINIZ!!!

Dün bir işyerine gittim, orada çalışan genç, biraz çekingen bir biçimde “sizden bir şey rica edebilir miyim? Bizim de sesimiz olur musunuz? Asgari ücret halen belirlenmedi, her şeye zam geldi ama bizim maaşımız aynı kaldı, bu haksızlık değil mi?” diye sordu. Yarım saat sonra süpermarkete gittim orada çalışanlardan da aynı yönde şikayetler dinledim.

Asgari ücrete en son Şubat ayında artış geldi ve zaten yetersiz olan bu artış da geçen süre zarfında her şeye gelen ZAMLARLA ERİYİP GİTTİ. Kamu çalışanları özel sektöre göre nispeten daha iyi olan maaşını hayat pahalılığı artışıyla birlikte almaya başladı ama özel sektör çalışanı maalesef hala artış almadan geçinmeye, yaşamaya çalışıyor. Şikayet ettiğim asgari ücretteki artış miktarının yetersizliği değil, bizim dönemimizde de artışın hep yetersiz olduğunu biliyorum ama bu artışı gecikmeksizin, ZAMANINDA VERMEK önemlidir, sizin için önemli değilse bu insanlar için önemlidir!

İşçi ile işveren asgari ücret artış miktarında anlaştı ama Hükümet kanadı hala OYALIYOR, AĞIRDAN ALIYOR. Bu uzlaşının yürürlüğe girebilmesi için, Hükümette olduğumuz dönemde işverene verdiğimiz sosyal sigorta prim desteğinin devamı gerekiyor. UBP-DP-YDP hükümeti önce bu prim desteğini keseceğini, durduracağını açıkladı. Ardından bunun yanlış olduğunu görerek ya da gelen tepkilerden ve kurultay kaygısından ötürü geri adım attı ve prim desteğini KISMİ olarak devam ettirebileceği sinyalini verdi. Haftalardır hangi sektöre prim desteği verilecek, hangi sektöre prim desteği verilmeyecek bunu bir türlü belirleyip sonuçlandıramadılar.

Oysa bu prim desteği konusu bağlandığı anda asgari ücret artışı da yürürlüğe girmiş olacak. Bu insanların çektiği eziyet de bir nebze azalacak. YETER ARTIK OYALADIĞINIZ! Yoksa asgari ücretle çalışanların büyük bölümü zaten vatandaş değil, yani seçmen değil ve oyu yok diye mi ağırdan alıyorsunuz?"