Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı Mağusa surlarına dikilen bayrağın indirilmesi hususunda yaptığı açıklamayı da Meclis Genel Kurulu kürsüsünden eleştiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tartışmanın bayrakla ilgisi olmadığını, amacın gündem değiştirmek olduğunu savundu.

Arıklı’nın piyasayı ucuzlatamadığı için gündemi değiştirmeye çalıştığını ve çok da kötü bir dil kullandığını kaydeden Özersay, “Siz bakansınız, devleti temsil ediyorsunuz. Sizi devletin itibarını zedeleyecek tavırlardan kaçınmaya davet ederim. Biraz edep. Lütfen yapmamaya özen gösterin yaptıktan sonra özür dilemeye değil” ifadelerini kullandı.