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Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri
ÖZERSAY'DAN ARIKLI'YA ELEŞTİRİ
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Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı Mağusa surlarına dikilen bayrağın indirilmesi hususunda yaptığı açıklamayı eleştiren HP Genel Başkanı Kudret Özersay, "Sizi devletin itibarını zedeleyecek tavırlardan kaçınmaya davet ederim. Biraz edep..." şeklinde konuştu.

15 Haziran 2021 Salı 11:18
Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri
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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı Mağusa surlarına dikilen bayrağın indirilmesi hususunda yaptığı açıklamayı da Meclis Genel Kurulu kürsüsünden eleştiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tartışmanın bayrakla ilgisi olmadığını, amacın gündem değiştirmek olduğunu savundu.

Arıklı’nın piyasayı ucuzlatamadığı için gündemi değiştirmeye çalıştığını ve çok da kötü bir dil kullandığını kaydeden Özersay, “Siz bakansınız, devleti temsil ediyorsunuz. Sizi devletin itibarını zedeleyecek tavırlardan kaçınmaya davet ederim. Biraz edep. Lütfen yapmamaya özen gösterin yaptıktan sonra özür dilemeye değil” ifadelerini kullandı.

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Kudret özersayErhan ArıklıSurlara Dikilen Bayrak
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