Özersay'dan akaryakıt tepkisi

Özersay açıklamasında Lefkoşa’da çok sayıda benzin istasyonunu gezdiğini kaydederek, hepsinden “akaryakıt yok” yanıtı aldığını Girne’ye evine dönebilmek için annesinin arabasını ödünç aldığını söyledi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Lefkoşa’da çok sayıda benzin istasyonu gezdim, hepsi kapanmış akaryakıt YOK yanıtı aldım, yeterli benzinim kalmadığı için Girne’ye evime gelebilmek için Annemin arabasını ödünç aldım. 21. Yüzyılda YOKLUK yaşıyor olmamızın yegane sebebi hükümetin KRİZ YÖNETEMİYOR olmasıdır maalesef. Bu çağda bu eziyet, olacak şey değil…