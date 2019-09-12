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Özersay'dan açıklama!

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne'de askeri bölgede yaşanan yangın ve patlamalarda ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını bildirdi. 

Özersay'dan açıklama!

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Girne'de askeri bölgede yaşanan yangın ve patlamalarda ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını bildirdi. 

12 Eylül 2019 Perşembe 06:05
Özersay'dan açıklama!

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Özersay, yangının cephanelik bölgesinde patlamalarla devam ettiğini, ancak etrafa yayılan bir yangın olmadığını kaydetti.

Kudret Özersay, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Şu anda yangın cephanelik bölgesinde icten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalıdır, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir olarak kesildi. İlk belirlemeye göre can kaybı yoktur, ilk patlamada camlar parçalandığı için bazı cam keskleri olan bireyler var ancak o noktada ambulans mevcut. Arapköy’deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşaltmış durumdadırlar ancak oraya dönük ilerleyen bir yangın mevcut değildir. Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur."

Anahtar Kelimeler:
KktcPatlama
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