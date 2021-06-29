Özersay'dan açıklama

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak, yaz döneminde de Meclis’te çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Özersay yazılı açıklamasında, Meclis’in oy birliği ile komitelerin “yazın da çalışması” yönünde karar aldığını, milletvekillerinin haftanın belirli günlerinde komitelerde yasa tasarılarını hazırlamaya devam edeceklerini ancak bunların yasalaşması için Meclis Genel Kurulu’nun toplanması gerektiğine dikkat çekti.

Özersay, yaz döneminde Meclis Genel Kurulu’nun çalışmasına hazır olduklarını, bu çerçevede hükümetin de üzerine düşeni hem komitelerde hem de nisap bağlamında yapması gerektiğini kaydetti.



VATANDAŞLIK KONUSU

Covid salgını döneminde çalışma izinleri biten ve yenileyemedikleri için cezaya düşenlere af çıkarılması konusunda Halkın Partisi olarak destek verdiklerini belirten Özersay, mühür ile çalışma izni ile vatandaşlık yerine ailesi vatandaş olduğu halde vatandaş olamamış olan çocukların vatandaşlık hakkına dikkat çekti.

Özersay bu konuda şunları kaydetti:

“Anne-babası vatandaş olan ama kendisi 18 yaşını geçtiği için vatandaş olamamış gençler var. Bu çocuklar sürekli çalışma izni çıkarmak, öğrenci belgesi almak ya da ara ara yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Asıl insani olan ve öncelikli halledilmesi gereken bu çocukların vatandaşlık sorununun çözülmesidir.”

Genel Kurul’u göreve çağırmak kadar hükümetin nisap sağlamasının da önemli olduğunu ifade eden Özersay, bu konuda şunları dile getirdi:

“Hükümet Genel Kurul’u çağırıp sonra kendi vekillerini toplayamazsa, kararlar oy birliğiyle geçecek olsa bile nisabı sağlayamazsa bu sıkıntıdır. Hükümet her toplanamadığında farklı milletvekilleri, bazı bakanlar Başbakan’la pazarlığa oturuyor ve bizler bunu gözümüzle görüyoruz. Yazıktır. Bazı siyasi partilerin milletvekilleri, milletvekili seçilmiş olmalarına rağmen Meclis’e gelmeyebiliyorlar ya da 2-3 saat sonra geliyorlar. Biz hükümetteyken de muhalefetteyken de Halkın Partisi vekilleri olarak saatinde orada olduk, eksiğimiz neredeyse hiç yok. Meclis çalışmaları konusunda ciddi olmak topluma karşı sorumluluğumuzdur.”



Özersay, yasanın çıkmasının hükümet çoğunlukta olmasa da komitelerin çalışabildiğinin göstergesi olduğunu aktardı.



“MUHACERET AFFI İNSANİ BİR KONU”

Hukuk Komitesi’ne gelen “Muhaceret Affı” konusunda Halkın Partisi’nin de verdiği destekle karar alındığını ifade eden Özersay, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Hükümet çoğunlukta olmadığı komitelerden de karar geçirebilir. İlk getirilen taslakta eksikler vardı. Partiler önerilerini yaptı. Makul olanlar üzerinde uzlaşıya varıldı ve karar alındı. Karar alabilmek ve komiteleri çalıştırabilmek için çoğunluk olmaya gerek yoktur, uzlaşmaya açık olmaya, demokratik davranmaya gerek gerek vardır. Muhaceret affı insani bir konudur. Memlekette çalışma izinlerini yenileyememiş olan binlerce insan var. Çünkü salgın nedeniyle yurtdışına çıkışı yapamadılar, çalışma hayatları kesintiye uğradı. Salgının başladığı tarih mart ayıdır ama Ocak 2020’den itibaren günümüze kadar çalışma izniyle ilgili sıkıntı yaşayanlar bu dönemde bir aftan yararlanabilsinler diye Hukuk Komitesi’nde konuşuldu. Hükümet önce daha geniş bir af önerisini getirmişti ama biz muhalefet olarak tek tek mantığını anlatarak ve gerekçelerini ortaya koyarak ‘Bu getirdiğiniz salgınla ilgili değildir. Madem yasa salgınla ilgili olduğunu söylüyor, o zaman ona göre daraltalım’ dedik. Salgınla ilgili hale getirildi, hükümet de olumlu yaklaştı ve bu şekilde geçti.”

Vatandaşlıklar konusuna da değinen Kudret Özersay, yapılan vatandaşlıklara ilişkin rakamları Meclis kürsüsünden talep ettiklerini, İçişleri Bakanı’nın da geçen 6 aylık süreçte verilen vatandaşlık sayılarını paylaştığını anlattı.



“SANDIĞA YANSIYAN İRADE TC’NİN BU TOPRAKLARDAKİ MEŞRUİYETİNİ SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ UNSUR”

Özersay, şöyle devam etti:

“Bu ülke küçük ülkedir. Herhangi bir siyasi rakamları gizlemeye kalkarsa çok geçmeden bu sayılar ortaya çıkar. Biz devlet ciddiyeti çerçevesinde Bakan’ın söylediklerini gerçek kabul ediyoruz. Acil ve öncelikli olanın evlilik sonucu kazanılan vatandaşlık işlerinin yapılması olduğunu İçişleri Bakanı’yla da paylaştık. Çünkü evlilikle vatandaşlık bir haktır, lütuf değildir. Yeter ki evlilik gerçek olsun. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra, polis raporlarının da ışığında evlilik gerçek bir evlilikse vatandaş yapılması önceliklidir. İkincisi de, anne-babası vatandaş olan ama kendisi 18 yaşını geçtiği için vatandaş olamamış çok sayıda genç var. Bu çocuklar sürekli çalışma izni çıkarmak, öğrenci belgesi almak ya da ara ara yurtdışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Asıl insani olan ve öncelikli halledilmesi gereken bu çocukların vatandaşlık sorununun çözülmesidir. Vatandaşlık konusu siyaseten istismar edilen bir konudur, seçimlere yaklaşan dönemlerde yapılmaması gereken konulardır. Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan siyasi iradesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu topraklardaki meşruiyetini sağlayan en önemli unsurdur.”

