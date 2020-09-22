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Özersay: “Cumhurbaşkanlığı seçimi partiler üstü olmalı…”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Lefke Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı ile Gemikonağı sanayiyi ziyaret etti.

22 Eylül 2020 Salı 18:04
Özersay: “Cumhurbaşkanlığı seçimi partiler üstü olmalı…”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Lefke Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı ile Gemikonağı sanayiyi ziyaret etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın seçin ofisinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın tüm ülkeleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Özersay, bu dönemde tüm kamu çalışanlarının salgınla mücadele bağlamında risk alarak, toplumsal bir sorumluluk üstlendiğini gözlemlediklerini söyledi.

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Özverili çalışmaları için tüm çalışanlara teşekkür eden Özersay, ziyaretlerinde çalışanlarla sohbet ederek, cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin özellikle dış ilişkiler açısından, uluslararası alanda Kıbrıs Türkü’nün temsiliyeti, Kıbrıs meselesinin geleceği, Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatleri açısından önemli bir seçim olacağını söyleyen Özersay, şunları kaydetti:

“Aday olanların vizyonlarını ortaya koyması, altını doldurması ve bu vizyonu nasıl hayata geçireceği konusunda kamuoyunu aydınlatması önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi partiler üstü olmalı, siyasi partilerin değil halkın seçimi önemli. Bu açıdan her bir seçmene, her bir vatandaşa kendi hür iradesiyle kimin Kıbrıs Türkü’nü çok daha iyi bir biçimde bakıp değerlendirmesi gerekiyor. Ülkemizin geleceği için hayırlı bir sonucun ortaya çıkmasını diliyorum.”

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Son Güncelleme: 22.09.2020 18:20
Anahtar Kelimeler:
Gemikonağı SanayiyiLefke KaymakamlığıLefke BelediyesiKudret özersay
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