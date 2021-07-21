banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
banner376
Flaş Haber
100'ü yerel 118 pozitif vaka
Kapat

Özersay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesini değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesini değerlendirdi.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:11
Özersay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesini değerlendirdi

Ekonomik kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapılmasının öncelikli olmadığına değinen Özersay, "6 ay önce mali protokol Meclis’te görüşülürken yaptığımız uyarıları dikkate alıp da hükümet ve Cumhurbaşkanı zahmet ve cesaret edip saraydan çok daha önemli ve öncelikli ihtiyaçlarımız olduğunu dile getirebilmiş, Türkiye’ye anlatabilmiş olsalardı bugün mesele bu noktaya gelmezdi" dedi.

Özersay'ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı için bir saray/külliye yapılması bu senenin başında gündeme geldiğinde Meclis’te mali protokol tartışmaları sırasında kürsüden “bu zamanda bir saray yapımı için 14 milyon ayrılması kamu vicdanını rahatsız eder ve doğru değildir, bu madde gerekirse askıya alınmalıdır” demiştik (8 Mart 2021).

Geçtiğimiz ay Bakanlar Kurulu kararı alınıp bu saray için arazi tahsis edildiğinde açıklama yaparak “Özel sektör borç batağında aldığı krediyi nasıl geri ödeyeceğinin gailesinde, esnaf sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarını bile ödeyemez durumda ve bu hükümet 14 Milyona Cumhurbaşkanına saray yapıyor, bugün araziyi belirlemiş duyurmuş…

banner341
'El insaf be arkadaş' demiştik. (11 Haziran 2021).

Şimdi Cumhurbaşkanlığı sarayına bir de yeni Meclis binası ekleniyor. Bizim bu konudaki görüşümüz değişmemiştir. Evet Türkiye Cumhuriyeti pek çok konuda bize ekonomik anlamda destek veriyor, mali yardımda bulunuyor, yol ve benzeri projeleri destekliyor ve tüm bunlar için Türkiye’ye müteşekkiriz. Ancak bu ekonomik kriz ortamında, ülkenin çok daha önemli ihtiyaçları ortadayken saray/külliye yapılması ülkemiz için öncelikli bir ihtiyaç değildir.

6 ay önce mali protokol Meclis’te görüşülürken yaptığımız uyarıları dikkate alıp da hükümet ve Cumhurbaşkanı zahmet ve cesaret edip saraydan çok daha önemli ve öncelikli ihtiyaçlarımız olduğunu dile getirebilmiş, Türkiye’ye anlatabilmiş olsalardı bugün mesele bu noktaya gelmezdi.

Kapalı Maraş açılımı konusunda dün yapılan açıklamalara dair değerlendirmemizi de kısa süre sonra kamuoyu ile paylaşacağız."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersayKktc Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçaner isyan etti!
Uçaner isyan etti!
Harmancı, Erdoğan'ın müjdelerini değerlendirdi
Harmancı, Erdoğan'ın müjdelerini değerlendirdi
Arıklı'dan değerlendime
Arıklı'dan değerlendime
Anatasiadis'ten Erdoğan'a mesaj!
Anatasiadis'ten Erdoğan'a mesaj!
Erdoğan Maraş'la ilgili açıklamalarına tepkiler
Erdoğan Maraş'la ilgili açıklamalarına tepkiler
Dışişleri Bakanlığı: “ KKTC devletinin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği var”
Dışişleri Bakanlığı: “ KKTC devletinin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği var”
UKÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme ve yemin töreni gerçekleştirildi
UKÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme ve yemin töreni gerçekleştirildi
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Din İşleri Başkanlığı’na Atanan Ünsal’a başarılar diledi
Bağımsız İlahiyatçılar İnisiyatifi Din İşleri Başkanlığı’na Atanan Ünsal’a başarılar diledi
İnsan Hakları Derneği Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılmasını istedi
İnsan Hakları Derneği Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılmasını istedi
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'den Erdoğan’a “TMT Bayraktarlık Flaması”
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'den Erdoğan’a “TMT Bayraktarlık Flaması”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim