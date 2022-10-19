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Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırma kararı başta yanlıştı!

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in elektrikte çoklu tarifeye tekrardan geçileceğini açıklamasına işaret ederek, “Çoklu tarifeyi kaldırma kararı en başta yanlıştı, dinlemediniz kafanızın dikine gittiniz” dedi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 11:13
Özersay: Çoklu tarifeyi kaldırma kararı başta yanlıştı!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in elektrikte çoklu tarifeye tekrardan geçileceğini açıklamasına ilişkin, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çoklu tarifenin kaldırma kararının en başta beri yanlış olduğunu söyledi.

Özersay, 7 aydır elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi yönünde çağrı yaptıklarını kaydederek, “Günün farklı saatlerinde imkanı olan daha uygun tarifeden elektrik kullanabilsin dedik. Yedi ay sonra bugün gayrimeşru hükümetin Başbakanı "çoklu tarife sistemine geri döneceklerini" açıkladı. Çoklu tarifeyi kaldırma kararı en baştan yanlıştı, dinlemediniz kafanızın dikine gittiniz ve dar gelirliyle üreticiyi yedi ay boyunca mağdur ettiniz. Şimdi geri dönüyorsunuz, dönün bakalım, asıl geri dönmeniz gereken yer bu gayrimeşru hükümetin kurulduğu günün öncesidir” dedi.

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