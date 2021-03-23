Özersay: "Cenevre öncesi görüşlerimizi paylaştık"

Özersay, yaptığı açıklamada, yetkililerin Halkın Partisi’nden görüş almak üzere ziyarette bulunduklarını söyledi; “Özellikle Cenevre öncesi başta geçiş kapıları olmak üzere iki taraf arasında güven yaratabilecek bazı adımlara ve kapsamlı çözüme dair görüşlerimizi paylaştık. Verimli bir görüşme oldu” ifadesini kullandı.

Görüşmede Özersay’a; HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Girne Milletvekili Erek Çağatay ve HP Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu eşlik etti.