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Özersay: "Cenevre öncesi görüşlerimizi paylaştık"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cenevre zirvesi öncesi Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ve İngiliz Yüksek Komiseri ile bir araya geldi.

23 Mart 2021 Salı 15:00
Özersay: "Cenevre öncesi görüşlerimizi paylaştık"
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Özersay, yaptığı açıklamada, yetkililerin Halkın Partisi’nden görüş almak üzere ziyarette bulunduklarını söyledi; “Özellikle Cenevre öncesi başta geçiş kapıları olmak üzere iki taraf arasında güven yaratabilecek bazı adımlara ve kapsamlı çözüme dair görüşlerimizi paylaştık. Verimli bir görüşme oldu” ifadesini kullandı.

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Görüşmede Özersay’a; HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Girne Milletvekili Erek Çağatay ve HP Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu eşlik etti.

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Son Güncelleme: 23.03.2021 16:32
Anahtar Kelimeler:
Ingiliz Yüksek KomiseriKudret özersay
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