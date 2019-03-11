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Özersay Çavuşoğlu ile görüştü

Özersay Çavuşoğlu ile görüştü

11 Mart 2019 Pazartesi 17:36
Özersay Çavuşoğlu ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya’da bir araya geldi.

Özersay, görüşmeyle ilgili olarak, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile, Doğu Akdeniz’de son dönemde Rum tarafının bölgedeki barışı olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikteki savunma ve askeri mahiyetteki adımlarını ve doğal gaz konusundaki hareketlerini ele aldık, bundan sonrasına ilişkin atacağımız adımları koordine ettik.

Sayın Çavuşoğlu’nun kısa süre sonra sayın Lute ile yapacağı görüşme öncesinde de görüş alış verişinde bulunma imkanımız oldu.”

Son Güncelleme: 11.03.2019 20:58
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