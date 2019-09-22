Özersay bugün New York’a gidiyor

Sabaha yakın KKTC’den ayrılan Özersay, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi bazı ülkelerin BM Daimi Temsilcileriyle görüşmeler yapacağız. Öte yandan gözlemci üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında konuşma yapıp ülkemizi temsil edeceğiz” dedi.

Kudret Özersay, imkan olan her uluslararası platformda ülkeyi temsil etmeye ve ülkenin sesinin duyulmasını sağlamaya gayret göstereceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ise, Özersay, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın BM Genel Kurulu marjında düzenlenecek Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında ülkeyi temsil edecek.



Bakan Özersay, BM’nin 74. Genel Kurulu haftasında bulunacağı New York’ta ayrıca, BM üst düzey yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcilikleriyle de görüşmeler yapacak.BM Genel Kuruluna katılacak diğer ülke temsilcileriyle de ikili temaslarda bulunacak olan Başbakan Yardımcısı Özersay’a New York ziyaretinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.