banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100237
ALTIN
280.126
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1688
EURO
6.3129
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
GAZİMAĞUSA’DA BÜYÜK YANGIN!
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA'DA YANGIN
Dipkarpaz'da uyuşturucu
DİPKARPAZ'DA UYUŞTURUCU
banner307
Flaş Haber
Lefkoşa’da hırsızlık
Kapat

Özersay bugün New York’a gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün New York’a gidiyor.

Özersay bugün New York’a gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün New York’a gidiyor.

22 Eylül 2019 Pazar 08:05
Özersay bugün New York’a gidiyor

Sabaha yakın KKTC’den ayrılan Özersay, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi bazı ülkelerin BM Daimi Temsilcileriyle görüşmeler yapacağız. Öte yandan gözlemci üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında konuşma yapıp ülkemizi temsil edeceğiz” dedi. 
Kudret Özersay, imkan olan her uluslararası platformda ülkeyi temsil etmeye ve ülkenin sesinin duyulmasını sağlamaya gayret göstereceğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ise, Özersay, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın BM Genel Kurulu marjında düzenlenecek Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında ülkeyi temsil edecek.

banner317
Bakan Özersay, BM’nin 74. Genel Kurulu haftasında bulunacağı New York’ta ayrıca, BM üst düzey yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcilikleriyle de görüşmeler yapacak.
BM Genel Kuruluna katılacak diğer ülke temsilcileriyle de ikili temaslarda bulunacak olan Başbakan Yardımcısı Özersay’a New York ziyaretinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.

 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:14
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay Newyork
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
Bedis'te boğularak yaşamını yitirdi
Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”
Dana: “Akdoğan Özgürlük Stadyumu bakımlı, güzel bir spor alanı haline getirilecek”
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
Gazimağusa’da marangoz atölyesinde yangın
Üstel: “Türkiye’nin çok güçlü bir desteği var, bu da bizi memnun ediyor”
Üstel: “Türkiye’nin çok güçlü bir desteği var, bu da bizi memnun ediyor”
BRT’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor
BRT’nin yeni yayın dönemi yarın başlıyor
Akpınar, New York’a gidiyor
Akpınar, New York’a gidiyor
Akıncı: “Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak”
Akıncı: “Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak”
Başbakan Tatar, Arap Ali Destanı'nın dün akşamki gösterisini izledi
Başbakan Tatar, Arap Ali Destanı'nın dün akşamki gösterisini izledi
Çocuklar “yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” Oyununu İzledi
Çocuklar “yeni Dünya – Bir Uzay Macerası” Oyununu İzledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim