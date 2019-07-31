Özersay: “Bu tür suçlarla, ihmallerin cezasız kalmaması caydırıcılık ve polise güven açısından önemli”

ÖZERSAY: “BU TÜR SUÇLARLA, İHMALLERİN CEZASIZ KALMAMASI CAYDIRICILIK VE POLİSE GÜVEN AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ercan polis karakolundaki şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden görüştüğünü açıkladı.

Özersay’ın paylaşımı aynen şöyle:

“Ercan polis karakolunda polis tarafından uygulanan şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden görüştüm, mevzuatı da inceleyerek bir adım daha atıyoruz. Şiddet uygulamaktan sorumlu polise sadece disiplin soruşturması değil cezai soruşturma da açılıyor ve bugünden itibaren açığa alınıyor. Bu olaya tanıklık edip bir buçuk aydır bir şey yapmayanlar hakkında da bu ihmallerinden ötürü bugünden itibaren soruşturma açılacak. Bu tür suçların, ihmallerin cezasız kalmaması ileride caydırıcılık açısından da polis teşkilatımıza olan güven açısından da önemlidir diye düşünüyorum”

