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Özersay: “Bu kararı almak bizim açımızdan kolay olmadı..”

Özersay: “Bu kararı almak bizim açımızdan kolay olmadı..”

21 Mayıs 2019 Salı 19:49
Özersay: “Bu kararı almak bizim açımızdan kolay olmadı..”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı  Kudret Özersay, UBP’yle koalisyon kararı almanın  kendileri açısından kolay olmadığını kaydetti ve ülke açısından da çok kolay bir dönemde olunmadığını ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak ve bu sorumluluğu dikkate alarak ellerini taşın altına koymaktan kaçınmadan  böyle bir karar ürettiklerini söyledi.

Özersay, HP Parti Meclisi’nin Emekliler Cemiyeti’nde saat 19:00’da başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantısı sonrasında açıklama yaptı ve basının sorularını yanıtladı.

40 EVET 20 HAYIR

Toplantıda UBP ile görüşmeleri sonucunda şekillendirdikleri koalisyon protokolünün içeriğini madde madde ele alınıp değerlendirdiklerini kaydeden Özersay, 40 evet, 20 hayır oyu ile koalisyona girme karar aldıklarını söyledi ve “Hayırlı olsun” diye konuştu.

Koalisyon protokolünün yarın sabah saat 10:00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak törende imzalanacağını kaydeden Özersay, saat 11:00’de ise kabinenin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacağını kaydetti.

Kabineyi açıklamasının istenmesi üzerine Özersay, kabinenin Cumhurbaşkanı’nın onayıyla ortaya çıkacağını ve şu aşamada  bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirtti.

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“ÜLKE HEM EKONOMİK HEM DE SİYASİ OLARAK ÇOK İYİ BİR NOKTADA DEĞİL”

Koalisyon hükümetini isimlendirmeleri halinde nasıl isimlendireceklerinin sorulması üzerine de Özersay, “Biz 15 dk öncesine kadar  bu koalisyona girip girmeyeceğimizi bilmiyorduk. Dolayısıyla bir isim koymadık ama bir gerçek varsa, ülke hem ekonomik hem de siyasi olarak çok iyi bir noktada değil, sadece şunu söyleyebilirim, yapacağı çok iş olan yapması gereken çok iş olan ve ciddi bir toplumsal sorumluluk gerektiren bir hükümet olacağı kesin” dedi.

“GÖZÜ KAPALI BİR BİÇİMDE BİR KARAR ALMADIK”

Hükümet kurulmasına karşın ciddi oranda bir “hayır” oranı olduğunun söylenmesi ve bunu nasıl yorumladığının sorulması üzerine de Özersay,  HP’nin daha önce yaptığı koalisyonda elde ettiği tecrübe bağlamında değerlendirmeler yapıp karar vereceğini söylediklerini ve bu tecrübeleri dikkate alarak böyle bir karar ürettiklerini kaydetti.

Özersay,  “Dolayısıyla gözü kapalı bir biçimde bir karar almadık; birincisi bu. İkincisi de HP’nin içinde çoğulcu ve demokratik bir ortam olduğunun göstergesidir. Bizim için sadece koalisyona girme yönünde oy kullanan değil hayır diyenlerin de ortaya koydukları görüş ve endişeler çok önemlidir,  bunları  da önümüzdeki dönemde kendimize dair notlar olarak aldık bu koalisyon ilişkisi içinde  temkinli bir biçimde o görüşleri de dikkate alacağız bundan herkes emin olabilir” diye konuştu.

“Elinizi mi güçlendirdiniz”  sorusunu yanıtlarken de Özersay, şunları  kaydetti:

 “Eğer bir müzakere süreci devam ediyor olsaydı, çıkan oylamadan sonra bir daha müzakereye oturacak olsaydınız belki bunu söyleyebilirdiniz. Şunu söyleyebilirim, HP başka bazı konularda da karar alırken  artısıyla eksisiyle toplumsal düşünerek karar alan bir partidir bu sonuç da bir miktar onun göstergesidir, demokrasinin ve çoğulculuğun sonucudur.”

Son Güncelleme: 21.05.2019 23:02
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