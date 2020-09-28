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Özersay: “Brexit yerli üreticiye yeni bir pazar fırsatıdır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Alayköy Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Çeşitli işletmeleri ziyaret eden Özersay, iş insanları ve çalışanlarla sohbet etti, sıkıntıları dinledi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:07
Özersay: “Brexit yerli üreticiye yeni bir pazar fırsatıdır”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Alayköy Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Çeşitli işletmeleri ziyaret eden Özersay, iş insanları ve çalışanlarla sohbet etti, sıkıntıları dinledi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Özersay, İngiltere’yle doğrudan ticaret konusunda ortaya koyduğu yeni fikirlerin, yurtdışına ürünlerini ihraç etmek isteyen girişimci iş insanlarının dikkatini çektiğini vurguladı.

Özersay, “Ülkemizde bunu bir fırsata dönüştürecek olan ve özellikle genç girişimciler mevcuttur göreve geldiğim taktirde bu ve benzeri hamlelerle genç girişimci ve yatırımcılarımıza yeni bir alan açacağıma inanıyorum” dedi.

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İngiltere’yle doğrudan ticaretin nasıl sağlanacağının sorulması üzerine Özersay, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının bir fırsat kapısı araladığını, cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte bu konuyu yakından takip edecek bir temsilci atayacağını anlattı. Türkiye’yle doğru bir ilişki kurularak onların İngiltere’yle olan olası ticaret anlaşmalarından KKTC’nin de yararlanabileceğini ifade etti.

Özersay, Brexit’in yerli üretimin artırılması ve üreticiye yeni pazar sağlaması açısından kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğuna işaret etti.

Özersay’a Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da eşlik etti.

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Son Güncelleme: 28.09.2020 18:21
Anahtar Kelimeler:
BrexitKudret özersay
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