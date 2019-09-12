Özersay: “Bölgede hayat normale döndü ama çıkardığımız dersler var”

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün gece Girne’de yaşanan patlamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bölgede hayat normale döndü ama çıkardığımız dersler var” dedi.
Olayın olduğu sabahın ilk saatlerinden bu yana bölgede olduklarını söyleyen Özersay şöyle devam etti:
Krizin yönetilmesinde bu sabah 2:00 sularından itibaren hiç uyku uyumadan çalışan ve katkı koyan Belediye, Kaymakamlık, sivil savunma, asker, polis, itfaye, orman dairesi, ve ilgili tüm bakanlıklar ile kamuoyuna düzenli ve sağlıklı bilgi vermeye çalışan tüm medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Memlekete, hepimize geçmiş olsun.”
Son Güncelleme: 12.09.2019 22:55