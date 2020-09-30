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Özersay: “BM adadaki statükonun muhafazasını sağlayan yaklaşımlardan vazgeçmeli”

30 Eylül 2020 Çarşamba 20:07
Özersay: “BM adadaki statükonun muhafazasını sağlayan yaklaşımlardan vazgeçmeli”
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ÖZERSAY BM GENEL SEKRETER YARDIMCISI Dİ CARLO İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ile görüştü. Görüşmede Bakan Özersay, Birleşmiş Milletler’in kabul edilmez olarak nitelendirdiği adadaki statükonun muhafazasını sağlayan rutin söylem ve pozisyonlarından artık sıyrılmasının ve Kıbrıs sorununun yeni ve yaratıcı fikir ve adımlarla aşılmasına yönelik inisiyatif alması zamanının geldiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özersay ayrıca, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye daha kolay şekilde geçebilmelerinin ve yeniden alışveriş yapabilmelerinin sağlaması ve esasen iki taraf arasındaki diyaloğun tekrardan canlandırılması talebini de ortaya koydu.

“BM 16 YIL ÖNCE RUM TARAFININ KIBRIS TÜRK TARAFIYLA FEDERASYON TEMELİNDE UZLAŞMAYACAĞI TEŞHİSİNİ KOYDU”

Özersay, Birleşmiş Milletler’in, 2004 yılında adanın iki tarafında gerçekleştirilen referandumların ardından Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla “yönetim ve zenginliği” paylaşmaya hazır olmadığını, dolayısıyla federal bir çözümün gerçekleştirilemeyeceğini teşhis ettiğini ve bugün de bu durumun devam ettiğini söyledi. Kudret Özersay, Rum tarafının bu yaklaşımının durumun adadaki çözümsüzlüğü körüklediğini, diğer yandan hidrokarbon kaynakları gibi konularda yeni ve tehlikeli sorunlar doğurduğunu ifade etti.

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“TÜM ALTERNATİF ÇÖZÜM SEÇENEKLERİ MASADA OLMALI”

Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleştirilmesi öngörülen 5’li konferans kurgulanırken, BM Genel Sekreteri’nin adadaki iki tarafa 52 yıllık başarısızlığın nedenlerinin tartışılacağı ve neyin başarılabileceğinin konuşulacağı bir çağrı yapmasını beklediğini iletti.

Özersay’ın ayrıca, BM’nin Kıbrıs konusu ve hidrokarbon kaynakları hususunda sorunları aşacak yaratıcı politikalar geliştirmekten imtina etmesinin ada dışında bölgeyi de sarmalına alan tehlikeli gerginliğin daha da artmasına sebebiyet vereceği konusunda Genel Sekreter Yardımcısı’nı uyardığı belirtildi.

“BAŞLANGIÇ NOKTASI PAYLAŞIMA DAYALI İŞ BİRLİĞİ”

Başbakan Yardımcısı Özersay, adadaki mevcut durum çerçevesinde iki halkı yıllardan sonra bir uzlaşıya götürecek tek yolun ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları konusu başta olmak üzere iki halk ve tüm adayı ilgilendiren çeşitli konularda “iş birliği modelleri” olduğunu söyledi. Özersay, ancak bu şekilde adadaki iki halk arasında güven ortamı ve karşılıklı ekonomik bağımlılık yaratılabileceğini, bu bağlamda paylaşıma dayalı iş birliği çerçevesinde kurulan ve bugünkü haline evrilen Avrupa Birliği’nin cesaret verici bir örnek olarak önlerinde durduğunu vurguladı.

Özersay’ın, bu konular yanında, Rum tarafının silahlanma, adaya yabancı güçlerin konuşlandırılması, KKTC ekonomisini baltalayan adımlarına ilişkin son dönemlerde giderek artan olumsuz yaklaşımları konusunda da Di Carlo’yu bilgilendirdiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 30.09.2020 20:34
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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