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Özersay: “Bakanlar Kurulu'nda yeni tebdirler alınabilir“

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret ederek Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’le görüştü.

25 Ağustos 2020 Salı 10:00
Özersay: “Bakanlar Kurulu'nda yeni tebdirler alınabilir“
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YDÜ Hastanesi’nde saat 09.00’da gerçekleşen görüşme öncesi basına açıklama yapan Özersay, KKTC ve dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisinin çeşitli sektörlerin yanında eğitim sektörünü de olumsuz etkilediğini, seyahat kısıtlaması ve benzeri kısıtlamalarla çeşitli önlemlerin alınmasının hükümet tarafından yapılıp, alınan kararların da ihtiyaç duyulduğunda güncellendiğini belirtti.

BUGÜNKÜ BAKANLAR KURULU’NDA YENİ TEDBİRLER GÜNDEMDE

Bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yeni tedbirlerin de alınabileceğini söyleyen Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun yeni bir değerlendirme yapacağını ve bu toplantı öncesinde, geçtiğimiz hafta DAÜ’de olduğu gibi bugün de YDÜ’nün fikirleri ile yol haritasını dinlemek için ziyareti düzenlediğini ifade etti.

YDÜ’nün devam eden süreçte devlete çok önemli katkılarda bulunduğunu ve yurt dışından gelen yolcuların PCR testlerinin yapılması hususunda ortaya iyi bir performans koyduğunu anlatan Özersay, bunun için teşekkür etti. Özersay, bu ve bu tür kapasite artırımlarının ileriye götürülmesinin yanında, ayrıca yurt dışından gelen öğrencilerin vize ve benzeri işlemlerinin de toplantıda gündem maddesi olacağını aktardı.

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GÜNSEL: “SAĞDUYU VE İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ”

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel de zor dönemlerden geçildiğine ve bu dönemlerde sağduyu, iş birliğinin önemli olduğuna işaret etti.

Öğrenci, turizm, eğitim gibi olguların aslında hepsinin bir bütün olduğunu ve ekonomiye direkt etki ettiğinin altını çizen Günsel, -her ne kadar da öğrenciler bu söylemden hoşlanmasa da- ekonominin kan damarlarının üniversiteler ve öğrenciler olduğunu belirtti.

Günsel, ülkedeki tüm üniversitelerin uzaktan eğitim ve gerçek zamanlı eğitim verebilecek kapasiteye sahip olduğunu, ama kendi tercihlerinin örgün eğitimle birlikte öğrencileri Adada görmek olduğunu söyleyerek, bunun yollarını hükümet yetkilileriyle birlikte aradıklarını ve ziyaret ve istişare için Bakan Özersay’a teşekkür ettiğini belirtti.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 11:17
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özersay Ydü ZiyaretKovid19 TedbirlerBakanlar KuruluKudret özersay
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