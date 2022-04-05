Özersay: Avukatlar ülkede mesleklerini icrada önemli sıkıntılar yaşıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Özersay, yükseköğrenimde plansızlık, meslek örgütlerinin görüşlerine gereken değerin verilmemesi ve benzeri nedenlerle bugün avukatların ülkede mesleklerini icrada önemli sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Bugünün Türkiye’de 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlandığını ifade eden Özersay, açuıklamasını şu şeklide sürdürdü:

“21. Yüzyılda böyle bir güne Meclis’te “Anayasada yazanı yapmazsak ne olacağı yazmaz” diyerek kanunlar hiyerarşisinden bihaber, Anayasaya bağlı kalma yeminini unutan yaklaşımlarla başlamış olmaktan hicap duyuyorum. Hukukun üstünlüğü ve Anayasaya saygı yoksa devlete saygı, halk iradesine saygı yok demektir. Buna müsade etmeyeceğiz.”