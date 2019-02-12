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Özersay: “Anastasiadis daha ne kadar açık söylesin?”

Özersay: “Anastasiadis daha ne kadar açık söylesin?”

12 Şubat 2019 Salı 12:34
Özersay: “Anastasiadis daha ne kadar açık söylesin?”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiades’in siyasi eşitliğe ilişkin açıklamasının aslında Rum tarafının federal bir ortaklığın en temel parametresini dahi içine sindiremediğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.  Özersay, bunu gizlemek yerine açıkça söylediği için Anastasiadis’e teşekkür etmek gerektiğini belirtti. .  Özersay, Federal ortaklık için gereken şartların bulunmadığını, bunu bilmelerine rağmen federal ortaklık ısrarını sürdürenlerin aslında dolaylı olarak müzakerelerle muhafaza edilecek olan statükoya yardımcı olduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Pazar günü yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Özersay “Siyasi eşitliği kendine göre bir eşitsizlik olarak tarif etmeye kalkan anlayış, sayın Anastasiades’e özgü bir şey değildir, bugüne değin gelmiş geçmiş tüm Kıbrıs Rum liderlerinin anlayışıdır. Bugüne kadar 5 farklı Kıbrıs Rum lideri ile aynı müzakere masasına oturdum, bu açıdan farklı bir şey görmedim. Bu nedenle birisi federal ortaklık için sayın Anastasiadis’in değişmesini ya da yerine bir başkasının gelmesini bekleyelim diyorsa, bu gerçekçi bir yaklaşım değildir” diye konuştu.

Özersay bu açıklamasını hükümet adına yapmadığını, son 20 yıldır akademik olarak ve fiilen Kıbrıs müzakerelerinin içerisinde yer alan bir kişi olarak gözleminin ve değerlendirmesinin bu olduğunu vurguladı.

“GERÇEKÇİ OLALIM, FEDERAL ORTAKLIK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR YOK”

Özersay, sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Anastasiadis açıkça söylüyor, ‘biz sizin anladığınız ve sizin istediğiniz gibi bir siyasi eşitliği kabul etmiyoruz ve kabul etmeyeceğiz’ diyor. Federal bir ortaklık kurulursa bazı konularda siz istemeseniz bile, Kıbrıs Türk Halkı istemese bile o konuda karar alabileceğiz, Kıbrıs Rum Halkının istediği olacak diyor. Daha ne kadar açık söylesin? Bizim anladığımız ve BM belgelerine de yansımış olan siyasi eşitliği Rum lider siyasi eşitsizlik olarak tanımlıyor. Buradaki fark gece ile gündüz arasındaki fark kadardır. Bu şartlarda federal bir ortaklık olamayacağını görmek ve kabullenmek için daha ne duymak istiyorsunuz? Şahsen ben bu gerçekle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum”.

Özersay “yarım asırdır aynı şeyi söylüyormuş gibi görünüyoruz ama aynı cümleleri tekrar ederken bunlardan tamamen farklı şeyler anlıyoruz. Bu şartlarda yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dönük bir ortaklık ne kadar gerçekçidir?” ifadesini kullandı.

“OLAMAYACAK OLANDA ISRAR ETMEK STATÜKOYA HİZMET EDER”

Özersay açıklamasında “tüm görüşlere saygı duymakla birlikte bazı kesimlerin federal ortaklığın olmayacak olduğunu bilmelerine rağmen ‘bundan başka çözüm yoktur’ diyerek aslında dolaylı olarak statükonun devamına hizmet ettikleri aşikardır. Bu ülkedeki neredeyse tüm siyasi aktörler Kıbrıs Rum tarafının yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk Halkı ile paylaşmak istemediğini kabul ediyor. Ancak bunun ardından ‘federasyon paylaşmayı gerektirmesine rağmen ve Rumlar paylaşmak istemeseler dahi çözüm federal ortaklıktır” diyenler var. Burada ciddi bir tutarsızlık vardır diye düşünüyorum. Bu yaklaşım aslında bir ezberdir ve siyasi olarak yerleşmiş bir anlayışın kendi kendini sorgulamak yerine statükonun devamını tercih etmesinin göstergesidir” dedi.

Son Güncelleme: 12.02.2019 19:24
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