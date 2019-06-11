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Özersay: “Akaryakıta zam yapmama kararı aldık”

Özersay: “Akaryakıta zam yapmama kararı aldık”

11 Haziran 2019 Salı 16:33
Özersay: “Akaryakıta zam yapmama kararı aldık”

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI
TAHIL FİYATLARI VE BAKANLIK, KURUM VE DAİRELERİN KADRO TÜZÜKLERİ ONAYLANDI
BAKANLAR KURULU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KIBRIS SORUNU KONUSUNU ELE ALACAĞI OLAĞANÜSTÜ BİR TOPLANTI YAPACAK

Bakanlar Kurulu, akaryakıta zam yapmama kararı aldı.
Bakanlar Kurulu’nun saat 15.50’de başlayan toplantısı, saat 18.05’te tamamlandı.

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Toplantıda alınan kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, akaryakıtla ilgili durumu değerlendirip, zam yapmama kararı aldıklarını duyurdu.
Her hükümet oluştuğunda her bir bakanlığa bağlı kurumların, bağlı dairelerin kadro tüzüklerinin karara bağlanması gerektiğini hatırlatan Özersay, bugün, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Bakanlıklara bağlı kurumlar tüzüğü, daireler tüzüğü ve kadrolarla ilgili tüzükleri karara bağladıklarını söyledi.

TAHIL FİYATLARI… GÜZELYURT LAPTA VE TATLISU BELEDİYELERİNİN BÜTÇELERİ DE ONAYLANDI
Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu Belediyelerinin beklemekte olan bütçelerinin Maliye Bakanlığı’ndan gelen onay doğrultusunda onaylandığını da açıklayan Özersay, ayrıca Tarım Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından duyurulmuş tahıl fiyatlarının da onaylandığını aktardı.

KIBRIS KONUSUNDA OLAĞANÜSTÜ BAKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILACAK
Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs sorunu konusunda bir değerlendirme yaptığını ve politika geliştirme bağlamında birkaç konuyu daha görüşeceğini aktaran Özersay, Bakanlar Kurulu’nun birkaç gün içinde olağanüstü toplantı yapacağını, bunun gün ve saatinin daha sonra basına ve kamuoyuna bildirileceğini açıkladı

Son Güncelleme: 11.06.2019 19:39
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluAkaryakıt
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