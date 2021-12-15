Özersay: “Akaryakıt zammını Fiyat İstikrar Fonu ile önleyebiliriz”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Fiyat İstikrar Fonu’ndaki para kullanılarak akaryakıt zamlarının önlenebileceğini ifade etti.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Özersay, Halkın Partisinin hükümette olduğu dönemde fonu kullanarak akaryakıt zammını birkaç kez önlediğini ve vatandaşa yansıtmadığını da belirtti.

Özersay, Fiyat İstikrar Fonu Yasası’nın tam da bunun için yapıldığını, fonda biriken parayla bu zamların halka yansıtılmasının önüne geçilebileceğini, 2019 Ocak ayında kendilerinin bulunduğu hükümet döneminde bu uygulamanın yapıldığını anımsattı.

Kudret Özersay, Kıbrıs TV’de yayınlanan Sabah Sabah programına konuk oldu.

“AKARYAKITTAKİ ZAMMIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILABİLECEK ŞEYLER VARDIR”

“Akaryakıt zammıyla ilgili olarak, söylenen şey dünyadaki fiyat dalgalanmaları nedeniyle akaryakıta zam geliyor. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok diyorlar. Genelde bu söyleniyor. Ben de diyorum ki, hayır doğruyu söylemiyorsunuz” diye konuşan Özersay, hükümette bulundukları dönemde “akaryakıt zammına karşı halkı korumak için adım atılabileceğini gösterdiklerini” belirtti.

“FONUN AMACI, ZAMMIN TÜKETİCİYE YANSIMASINI ÖNLEMEKTİR”

Özersay konuşmasına şu şekilde devam etti: “Yasasıyla ve yaptığımızla iki örnek vermek istiyorum. Bu ülkede bir yasa var. Bu yasa Fiyat İstikrar Fonu Yasası’dır. Neden vardır bu fon? Bu fonun amacı, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra olması muhtemel akaryakıt maliyetinde fiyat artışlarını, fondaki para oranında karşılamaktır. Böylece bu zammın tüketiciye yansımasını önlemektir. Aynı zamanda tüketim maddelerinin istikrarlı bir fiyatla da yansımasını sağlar. Ülkeye ithal edilen birçok üründen FİF alınıyor. Bu yasayı bugüne kadar nasıl kullandılar? Fonda biriken parayı, ara ara başka şeyleri ödemek için aldılar. Maaş ödemek için aldılar, yapmamaları gereken harcamalar için aldılar. Maliyenin her kara deliği olduğunda, onu kapatmak için o fondan parayı alıp kullandılar. Biz hükümette olduğumuz dönemde FİF’i amacı doğrultusunda kullandık. Örneğin, Ocak 2019 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığım açıklamada, akaryakıta zam yapmama kararı aldık ve bu farkı fondan karşılama kararı aldık”

“HÜKÜMETTE OLDUĞUMUZ 3 YILLIK DÖNEMDE AKARYAKIT KUYRUKLARI OLMADI, AKARYAKIT ARZINDA SIKINTI YAŞATMADIK”

Akaryakıtla ilgili bir başka konunun da arz noktasında yaşanan sıkıntı olduğunu belirten Özersay, devleti yönetenlerin akaryakıt arzını sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Özersay, “Akaryakıt kuyrukları gibi bir duruma gelinmemesi önemlidir. Devleti yönetenler. Birkaç kez ekonomiden ve enerjiden sorumlu bakan açıklama yapıyor ve akaryakıtta bir sıkıntı kalmadı diyor ama aynı gün ya da ertesi gün benzin istasyonlarında akaryakıt bulunamıyor. Hükümetlerin sorumluluğu akaryakıt arzını kesintisiz sağlamaktır. Aksi halde piyasaya güven kalmaz. HP olarak hükümette olduğumuz 3 yıllık dönemde, bir gün bile akaryakıt arzı problemi yaratmadık. Pahalılık oldu, dünyada artışlar düşüşler oldu. Dünya akaryakıt arzında sorunlar yaşandı ama bu memlekete, akaryakıt istasyonlarına, bugün yaşananları yaşatmadık. Çünkü bu planlamayla, organizasyonla ilgili bir şeydir. Gaileniz insanların işi aksamasın, ekim zamanı geldiğinde üretici traktörü için mazot bulabilsin ise bunu sağlamanız lazım. Bunu yapamadılar. Bu yöneticilik zafiyetidir. İyi yönetimin olmamasıdır” diye konuştu.

“EKONOMİK KURTULUŞ İÇİN İSTİKRARLI HÜKÜMET ŞART”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkedeki dar boğazdan çıkmak için uygulanabilir ve ayakları yere basan projeler kadar, istikrarlı bir hükümetin kurulmasının da önemli olduğunu anlattı. Gerçekçi, ayakları yere basan ekonomik projelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Özersay, ekonomi ile ilgili HP’nin hazırlamış olduğu önerileri aktardı.

Pahalılığı önlemenin ve dizginlemenin mümkün olduğuna işaret ederek, aynı zamanda maliyenin gelirlerinde artış sağlanabileceğini söyleyen Özersay, “Ekonomik bir kurtarma paketi uygulayıp sonuç alabilmek için yok olma tehlikesi içerisinde var olma mücadelesi verebilmemiz için siyasi istikrara ihtiyaç vardır” dedi.



“TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİ UCUZLATARAK VATANDAŞI KORUYACAĞIZ”Özersay, pahalılığı önlemek, fiyat artışlarını dizginlemek için; ülkeye ithal edilen temel gıda maddeleri, temizlik ve çocuk bezi gibi ürünlerden alınan fon ve vergilerin belirli bir süre sıfırlanması, bu ürünlerde gümrüklerde alınan vergide dövizin sabitlenmesi, navlun ve benzeri fiyatlar eklenmeden, çıplak fiyat üzerinden vergi alınması ve bu dokunuşların da rafa yansıyıp yansımamasının denetlenmesinin mevcut ekonomide rahatlama sağlayacağına dikkat çekti.Yerli ürünlerle ilgili olarak da bir adım atmak, yerli ürün tüketimini artırmak gerektiğini belirten Özersay, yerli ürünler için gerekli hammadde ile ilgili de adım atılmasının, yurt dışından gelen hammaddeden alınan vergilerin düşürülmesinin önemine işaret etti.Özersay, eğer tüm bunlar uygulanırsa, fiyatlarda en az yüzde 15 indirimin raflara yansıyacağını söyleyerek, “Bunu başarmak mümkündür” dedi.Özersay, “İnsanların alım gücünde yüzde 50’ye yakın erime var. Alım gücündeki erimenin önemli bir kısmı piyasanın ucuzlamasıyla kompanse edilebilir, diğer şekliyle de maaş ayarlamasıyla yapılabilir” diyerek, altı ayda bir memurun maaşına yansıyan hayat pahalılığının da her ay yansıması gerektiğini söyledi.Özersay, “6 saatte bir maaşlar eriyor. Durum buysa kamudaki maaşların aylık bazda hayat pahalılığı değerlendirmesi yürürlüğe girmek zorundadır” şeklinde konuştu.“YANI BAŞIMIZDA DURAN BİR MİLYONA YAKIN BİR POTANSİYEL PAZAR VAR”“Doğrudan uçuşa gerek olmadan, teşvik vermeden yanı başımızda duran bir milyona yakın bir potansiyel, döviz girdisi sağlayacak bir piyasa var” diyerek, Güney Kıbrıs’ta yaşayanların ülkeye gelerek alışveriş yapmasıyla sağlanacak döviz girdisinin önemine işaret eden Özersay, bu nedenle de geçiş kapılarında iyileştirmeler yapılarak, geçişlerin hızlandırılmasının sağlanması gerektiğini söyledi.Özersay, öte yandan ülkeye turist getirilmesini sağlamak için başta kullanıcı dostu web siteleri kurularak, ülkeye geleceklere kolaylıklar sağlanmasının da önemine işaret etti.

“BU KRİZİN İÇİNDEN ÇIKARIZ”

Kamu-özel ortaklılarının da orta vadede gelir getirebilecek bir çözüm olduğuna değinen Özersay, geçmişteki ortaklıklardan ders çıkararak limanlar ve telekomünikasyonda da yapılacak kamu özel ortaklıklarıyla maliyeye gelir getirecek adımlar atılabileceğini anlattı.

Özersay, bu konuda projelerin hazırlandığını, ihaleye çıkma noktasına getirildiğini söyledi. Özersay, hükümete gelmeleri halinde, hazırladıkları önerileri hayata geçirerek bu krizin içerisinden çıkabileceklerini belirtti.

“NEREDEN BULDUN YASASI MECLİS KOMİTESİNDE BEKLİYOR”

HP’nin geçmişte nerden buldun yasası ile ilgili bir söz verdiğini ifade eden Özersay, “HP’nin hükümete gelince müşavirliği kaldırdığını”belirtti. Özersay, nerden buldun yasasını yaparak Bakanlar Kurulu’ndan geçirdiklerini de ifade ederek, yasanın meclisin komitesinde beklediğini söyledi.

Özersay hükümete gelmeleri halinde HP’nin bu konuyu da sonuçlandırma amacında olduğunu ifade ederek, hesap verebilirliğin önemine işaret etti.

