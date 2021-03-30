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Özersay: “Adalet sağlanırsa, galanın yapılması açısından sıkıntı kalmaz”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Üst Kurulu’nun ülkedeki tüm sanatsal ve kültürel faaliyetlerin önünü açacak bir karar alması ve “adil olunması” halinde “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galasının yapılması açısından “sıkıntı” kalmayacağını söyledi. 

30 Mart 2021 Salı 16:30
Özersay: “Adalet sağlanırsa, galanın yapılması açısından sıkıntı kalmaz”
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e bu yönde çağrısını yineleyen Kudret Özersay, kimsenin derdinin bir etkinliği engellemek olmadığını, ancak ülkedeki kuralların herkes için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak “Adalet sağlanırsa sıkıntı da kalmaz” dedi. 
Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, HP Genel Başkanı Özersay’ın dün mecliste yaptığı konuşmada, Sağlık Üst Kurulu’nun tiyatro, konser ve sergi gibi diğer sanatsal ve kültürel faaliyetlerin de önünü açacak bir karar alması ve “adil olunması” durumunda bir süredir çekimleri devam eden “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin 1 Nisan’da galasının yapılması açısından “sıkıntı” kalmayacağını söyledi. 
“MESELE KURALLARIN HERKESE EŞİT UYGULANMASI MESELESİDİR”

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Özersay, meclis konuşmasında, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e çağrısını da yineleyerek şöyle konuştu:
“Mesele adil olma meselesidir, kuralların herkese eşit şekilde uygulanması meselesidir. Perşembe günü bir süredir çekimleri devam eden dizinin galasına sağlık açısından bir sıkıntı görülmeyerek belirli şartlarla izin verilecekse, Sağlık Üst Kurulu benzer şartlarda icra edilebilecek olan diğer sanatsal ve kültürel etkinliklerin de önünü açacak karar üretmelidir. Örneğin sınırlı izleyici katılımı ile tiyatro, konser (biletli izleyicinin olacağı ve herkesin oturacağı yerin belli olacağı türden etkinlikler), sergi ve benzeri faaliyetlerin ne şekilde yapılabileceği de belirlenip ilan edilmelidir. Sağlık Bakanı’na dün mecliste bu yönde çağrı yaptık, umarım dikkate alınır. Özetle sağlık koşullarının imkan verdiği ölçüler içerisinde etkinlikler arasında ayrım yapılmaz ve adalet sağlanırsa bu türden tüm etkinliklerin yapılması açısından sıkıntı da kalmaz.”
 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 16:40
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