Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
GÜNEY'DE EYLEME KATILDI, KUZEYDE TUTUKLANDI
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK...
Karayev 9 adet su motoru çalmış
SU MOTORU HIRSIZLIĞI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
banner282

Özersay Abu Dhabi’de temaslarını sürdürüyor

Özersay Abu Dhabi’de temaslarını sürdürüyor

03 Mart 2019 Pazar 07:40
Özersay Abu Dhabi’de temaslarını sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Abu Dhabi’de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile görüştü.

IIT Dışişleri Bakanları Konsey toplantısı için Abu Dhabi’de bulunan Özersay, gerçekleştirdiği ikili temaslarıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “vizyonumuzu, uluslararası toplumdan beklentilerimizi anlattık. Ayrıca örgüt içerisinde çok saygın bir konuma sahip olan İİT Genel Sekreteri sn. Al-Othaimeen’e de ülkemize dair son duruma ilişkin bilgi verdik” dedi.

Özersay şunları kaydetti:

“Son bir yıldır uluslararası alanda devam eden yoğun temaslarımız sonucunda son derece iyi ilişkiler geliştirdiğimiz isimlerden sadece bazıları. Bu görüşmeler burada Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de yaptığımız diplomatik temasların sadece bir bölümü.

Uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk Halkının görünürlüğünü artırmak ve sesimizi duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 03.03.2019 10:48
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay Abu Dhabi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı
“Bir papatya rüyası”
“Bir papatya rüyası”
Şair Filiz Naldöven’in adı Girne’de yaşayacak
Şair Filiz Naldöven’in adı Girne’de yaşayacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
GAÜ Pedagojik Formasyon Sertifika programına kayıtlar 5 Mart’ta sona eriyor
GAÜ Pedagojik Formasyon Sertifika programına kayıtlar 5 Mart’ta sona eriyor
Kıbrıslı Rumlara ait 218 tablo iade edilecek
Kıbrıslı Rumlara ait 218 tablo iade edilecek
Bandabuliya sahnesi 1 yaşında…
Bandabuliya sahnesi 1 yaşında…
Lefkoşa’nın tanınmış ismi hayatını kaybetti
Lefkoşa’nın tanınmış ismi hayatını kaybetti
3 Mart 2019 Pazar Gündemi
3 Mart 2019 Pazar Gündemi
İskele Belediyesi Kültür Evi açıldı
İskele Belediyesi Kültür Evi açıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim