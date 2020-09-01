Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ABD’nin Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunu fiilen kaldırma kararını açıklamasının bölge istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Mevcut şartlarda dahi bizimle devleti, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya yanaşmayan Kıbrıs Rum liderliğinin bu saatten sonra bu konuda daha da katı bir tutum içerisinde olacağını görmek gerekir. Adil olmayan, uyuşmazlığın taraflarından sadece bir tanesini destekleyen çok sayıda yanlış karara tanıklık ettik bu coğrafyada. ABD’nin silah ambargosu konusunda almış olduğu bu son karar da bunlardan sadece bir tanesi olacak ama bölgedeki hak ve menfaatlerimiz için bizi mücadelemizden bir an için dahi vazgeçiremeyecek.”