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Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ABD’nin Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunu fiilen kaldırma kararını açıklamasının bölge istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

01 Eylül 2020 Salı 22:11
Özersay: ABD’nin kararı bölgenin istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ABD’nin Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunu fiilen kaldırma kararını açıklamasının bölge istikrarı ve barışı açısından bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

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ABD’nin kararını eleştiren Özersay, “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını sekteye uğratmamak gerekçesiyle yürürlüğe konulan silah ambargosunu kaldırmak ne anlama geldiğini herkesin çok iyi düşünmesi gerekir. Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin bu şekilde sırtının sürekli olarak sıvazlanması maalesef Doğu Akdeniz Bölgesi’nde tek yanlı ve haklarımızı gasp etmeye dönük tutumunda daha da ısrarcı olmasına yardımcı olacaktır” dedi.

Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Mevcut şartlarda dahi bizimle devleti, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya yanaşmayan Kıbrıs Rum liderliğinin bu saatten sonra bu konuda daha da katı bir tutum içerisinde olacağını görmek gerekir. Adil olmayan, uyuşmazlığın taraflarından sadece bir tanesini destekleyen çok sayıda yanlış karara tanıklık ettik bu coğrafyada.  ABD’nin silah ambargosu konusunda almış olduğu bu son karar da bunlardan sadece bir tanesi olacak ama bölgedeki hak ve menfaatlerimiz için bizi mücadelemizden bir an için dahi vazgeçiremeyecek.”

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Son Güncelleme: 01.09.2020 22:28
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