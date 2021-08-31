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Özersay ABD'li senatör Menedez’e yanıt verdi; “Hayatının en büyük hayalkırıklığı olacak”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “en büyük hayalinin adadaki son Türk askerinin gittiğini görmek olduğunu” söyleyen ABD’li Senatör Menendez’e yanıt verdi. 

31 Ağustos 2021 Salı 18:30
Özersay ABD'li senatör Menedez’e yanıt verdi; “Hayatının en büyük hayalkırıklığı olacak”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada, “Türk askeri varlığının caydırıcı etkisi nedeniyle barışın ve istikrarın güvencesi olduğunu” belirten Özersay, şu ifadeleri kullandı: 

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“ABD’li Senatör Menendez en büyük hayalinin Ada’daki son Türk askerinin de gittiğini görmek olduğunu söylemiş. Kendisini temin ederim ki eğer gerçekten en büyük hayali buysa, bu konu hayatının en büyük hayal kırıklığı olacak.  

Uluslararası politikadan birazcık anlayan herkes, Türkiye’nin ister kapsamlı bir çözüm çerçevesinde isterse çözümsüzlüğün devamı halinde olsun, burnunun dibindeki Kıbrıs adasında hem Anadolunun hem de Kıbrıs Türk Halkının güvenliğinden vazgeçmeyeceğini, bu bağlamdaki jeostratejik ve jeopolitik değerlendirmelerde Türk askerinin mevcudiyetinin yaşamsal bir önem taşıdığını ve bundan sonra da taşıyacağını görebilir. 

Ancak öyle anlaşılıyor ki Sayın Menendez ABD’deki Yunan ve Kıbrıslı Rum seçmeninden ve lobi gruplarından oy devşirmek için hem bu gerçeği, hem de Türk askerinin varlığının caydırıcı etkisinin bölgede barışa ve istikrara hizmet ettiğini göremeyecek durumdadır. Kıbrıs adasına dönük ABD silah ambargosunun kaldırılmasında başı çeken Senatörden başka da bir şey beklenmezdi zaten.”

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Son Güncelleme: 31.08.2021 18:58
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