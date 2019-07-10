Özersay: “ABD açıklamasında işbirliği vurgusu önemli”

ÖZERSAY: “ABD AÇIKLAMASINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU ÖNEMLİ”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ABD tarafından doğal gaz konusunda son yapılan açıklamayı değerlendirerek burada doğal gaz konusunda iki taraf arasında işbirliği ve diyalog olması gerektiğine dair ifadelerin önemli olduğuna dikkat çekti.

Özersay, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 9 Temmuz 2019 tarihinde Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada “kabul edilemez bulduğumuz unsurlar olmakla birlikte, iki taraf arasında işbirliğinin sağlanması ve diyaloğun artırılması, böylece sürdürülebilir enerji güvenliği ve ekonomik refah için bir zemin hazırlanmasına” yönelik söylemi dikkate değer buluyoruz” dedi.

Özersay açıklamasına şöyle sürdürdü:

“ASIL PRPVOKASYON RUM TARAFINCA YAPILMAKTADIR”

Özersay ayrıca “ABD tarafından yapılan açıklamada söylenenin aksine asıl provokasyon yaratan ve gerginliği artıranın bölgede doğal kaynaklar konusunda tek yanlı adım atmakta ısrar eden ve konuyu diğer paydaşlarla görüşmeye dahi yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafı olduğunu bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum” ifadelerini de kullandı.