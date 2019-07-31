Özersay'a tebrik mesajları yağıyor

ÖZERSAY'A TEBRİK MESAJLARI YAĞIYOR

Ergün YAHAT

Ercan hava limanın'da bundan bir süre önce yaşanan ve basına bugün sızan şiddet görüntülerinin ardından başta yabancı ülke televizyonların haber kanallarına konu olan turist bir vatandaşın darp edilme olayını an ve an takip eden dişişleri bakanı kudret Özersay sosyal medya'da vatandaşları bilgilendirmesi çok sayıda vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

işte Özersayın son paylaşımı.

Ercan polis karakolunda polis tarafından uygulanan şiddet konusunda Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü ile yeniden görüştüm, mevzuatı da inceleyerek bir adım daha atıyoruz. Şiddet uygulamaktan sorumlu polise sadece disiplin soruşturması değil cezai soruşturma da açılıyor ve bugünden itibaren açığa alınıyor. Bu olaya tanıklık edip bir buçuk aydır bir şey yapmayanlar hakkında da bu ihmallerinden ötürü bugünden itibaren soruşturma açılacak. Bu tür suçların, ihmallerin cezasız kalmaması ileride caydırıcılık açısından da polis teşkilatımıza olan güven açısından da önemlidir diye düşünüyorum.