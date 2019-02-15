Özersay'a saldırı

Bu aksam 20:30 sıralarında, Aşağı Bostancı'da, gece kulübü izninin yenilenmemesi üzerine sinirlenen T.G. Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetin bölge toplantısı yapmak üzere Yalova Spor kulübüne geldiği ve aracından indiği sırada, toplantının yapılmasını engellemek için, kulüp içerisindeki eşyaları dağıtıp, sandalye ile kulübün pencere camlarına hasar verip bağırıp çağırarak uygunsuz tavır ve davranışta bulunmuştur. Söz konusu heyet toplantı yapmadan bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmıştır. Olay mahallinden ayrılan T.G. aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.