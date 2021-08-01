Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

“BU TOPRAKLARDA KENDİ KİMLİĞİMİZLE VAR OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ, EDECEĞİZ”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda kendi kimliğiyle var olmaya devam edeceğini” söyledi.



Özersay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatının 63’üncü ve Kıbrıs’ın fethinin 450’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özersay'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:"Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki mücadelemizdir, duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz."