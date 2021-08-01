Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

“BU TOPRAKLARDA KENDİ KİMLİĞİMİZLE VAR OLMAYA DEVAM ETMELİYİZ, EDECEĞİZ”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda kendi kimliğiyle var olmaya devam edeceğini” söyledi.
"Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki mücadelemizdir, duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz."
Son Güncelleme: 01.08.2021 18:53