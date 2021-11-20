Özer Kanlı BRT’den de atıldı

Yasaya aykırı bir şekilde hem siyasi bir partide görev alan, hem BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Özer Kanlı’nın yasal anlamda da bu göreve uygun olmadığı biliniyordu.

Daha önceki UBP Genel Başkanları BRT yasasına aykırı bir şekilde Kanlı’yı hem MYK, hem BRT’de görevlendirirken, Faiz Sucuoğlu bu usulsüzlüğe son verdi.

Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Özer Kanlı BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan alındı.

Kanlı’nın emekliliğine ek olarak parti profesyoneli olarak aldığı 7 bin TL maaştan sonra, şimdi makamından da oldu. Kanlı’nın UBP MYK üyeliği ise devam ediyor