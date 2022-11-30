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Özer: "Belediyeler reformunun hayata geçmesi ile Mesarya bölgesinin maddi gelirleri artacak"

30 Kasım 2022 Çarşamba 23:58
Özer: "Belediyeler reformunun hayata geçmesi ile Mesarya bölgesinin maddi gelirleri artacak"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, Belediyeler reformunun hayata geçmesi ile Mesarya bölgesinin maddi gelirlerinin de artacağını, öncü yatırımlarla Mesarya’nın kalkınacağını kaydetti.

26 yıllık belediyecilik tecrübesi ile hakim olduğu bölgenin sorunları için projeler geliştirdiğini söyleyen Özer, “Belediyem Yanımda”, “Şefkat Evi”, “Taziye Çadırları” gibi projelerini aktardı.

Özer, katıldığı bir TV  programında  projeleri, vizyonu ve belediye başkanı seçilmesi halinde neler yapacağına dair açıklamalarda bulundu.  

-“Belediyeler reform ile daha güçlü olacak”

Belediyeler Reformu’nu değerlendiren Aday Özer, halka bu reformun gerekçelerinin doğru bir şeklide anlatılması gerektiği kaydetti.

Özer, “Nereden nereye geldiğimizin altını dolduralım ki süreci halkımız da daha net bir şeklide anlayabilsin. KKTC genelindeki tüm köyler belediyelere dahil edildi ve belediyelerin hizmet alanı genişledi. Belediyelerin gelirlerinin bulunduğu cetveller 2001 yılından beridir güncellenmedi. 2008 yılında belediyelere köylerin bağlaması beraberinde gelirlerinde de artış olmaması belediyelere maddi açıdan külfet getirdi. Personel Yasası çıkmadığı için 12 yıl içinde belediye çalışanları sınava giremedi, yükselemedi, münhal açamadı.  Statüsüz bir şekilde çalışmaya başlandı.  Personel sınav tüzüğü uygulanamadı. Tüm bunlar devam ederken belediyelerin gelirleri de düşmeye başladı. Dolayısıyla reformun yapılması tam bu noktada elzem oldu. Belediyeler bölgelerine yatırım yapamadı kendi kendini idare eder duruma düşmeye başladı.  Reform ile birlikte daha güçlü, gelirleri yüksek belediyeler olacak” ifadelerine yer verdi.

-“Belediye gelirleri artacak”

Belediyelere aktarılan devlet katkı paylarının 2011’de yapılan nüfus sayımına göre devam ettiğini kaydeden Özer, “Nüfusa göre katkı yapılacak ve hayat pahalılığı oranında da artmış olacak, havaalanı, limanlar gibi mevcut belediyelerin kendilerine gelir olarak kullandığı yerlerdeki gelirlerin yüzde 60’ı konuçlandığı sınırlar içindeki belediyeye yüzde 40’ı da havuza atılarak diğer belediyelere katkı sağlanacak. ” dedi.

Özer, “Mesarya’nın  belediye reformu ile yeni bir tüzel kimliğe kavuşacak. Halkımız güzel öncü yatırımlara, bölgenin kalkınmaya ihtiyacı var” diye konuştu.

25 Aralık Yerel seçimlerinin ardından Mesarya Belediyesi’nin tüzel ve kurumsal kimliğe kavuşması için çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Özer, “Yeni belediyenin kurumsal yapısının oluşturulması, belediye personel intibaklarının yapılması, belediye bütçesinin planlanması önceliğimizdir” dedi.

Belediye çalışanları ile yetki paylaşımı yapacağını aktaran Özer, belediye çalışanlarının halkla birebir muhatap olduğunu ve vatandaşın mağduriyetini giderebilmek için inisiyatife ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Özer bölgenin en büyük eksikliklerinden birinin de tam kapsamlı bir spor tesisi olduğunu belirtti ve “Mesarya Bölgesi’nde daha çok futbol üzerine odaklanılmış, paydaşlarımızdan bir tanesi de spor kulüplerimiz ama en büyük problemlerimizden bir tanesi de alternatif spor faaliyetlerinin olmaması. O nedenle, çok amaçlı bir spor tesislerine ihtiyacımız var” dedi.

 

Tarım ve hayvancılık teknik destek birimi kuracağız”

Mesarya bölgesinin birçok köyünde elektrik ve yol sorunlarının devam ettiğini belirten  Özer, çiftçi ve hayvan üreticilerinin eksikliklerini de aktardı.

-Projeleri…

"Belediyem Yanımda", "Şefkat Evi", gibi sosyal projelerinden de bahseden Özer, engelli ve yaşlıların, sosyal hizmet desteği alan, kendilerine ihtiyacı olan vatandaşın yanında olacaklarını belirtti.

Bölgenin turizm ile de kalkınmasını da sağlayacaklarını kaydeden Özer, bölge kadınlarının ürettiklerini pazarlayabileceği imkanları var edeceklerini dile getirdi.

ÖzeHalkı mutlu edecek projeler hazırladığını ifade eden Özer, Taziye Çadırı projesiyle ilgili bilgi verdi.

Özer,mevcut düğün salonlarının park haline dönüştürüleceğini ve  köylerin dışında trafik sorunu olmayan ulaşımı kolay, gençlerin beğeneceği düğün salonları oluşturacaklarını söyledi.

Özer, muhalefet partilerin söylediği ‘Personel mağdur olacak’ söyleminin doğru olmadığını belirterek, “Belediye çalışanlarının hepsi benim meslektaşım rahat olsunlar, bu reform bizler için bir şans.  En hassas olduğum nokta personeldir” diye konuştu.

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