Özel Bir Sıla 4 Cd’si Daha

“SILA 4 1968-1973” CD’Sİ BRTK TARAFINDAN MÜZİK DÜNYASINA KAZANDIRILDI
Lefkoşa, 27 Aralık 19 (.): 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapımcılığını BRTK’nın üstlendiği “Sıla 4 1968-1973” isimli özel CD, BRT Kurumu Müdürlüğü tarafından müzik dünyasına kazandırıldı.
Özel CD’de 10 Sıla 4 şarkısı yer alıyor. Şarkıların en önemli özelliği, tümünün kayıtlarının, 1968 ile 1973 yılları arasında Bayrak Radyosu stüdyolarında yapılmış olması.
“Sıla 4 1968-1973” CD’sinde yer alan şarkılar şunlar:
“1. Dolama (Söz & Müzik: Kıbrıs Anonim) (1968), 2. Kıbrıs Gelini (Söz & Müzik: Mehmet Şevki Meteci) (1969), 3. Kıbrısım (Söz & Müzik: Kamran Aziz) (1970), 4. Ararım Seni (Söz & Müzik: Raif R.Denktaş) (1971), 5.Garanfil (Sözler: Kıbrıs Anonim / Müzik: Erdinç Gündüz (1971), 6. Zeytin (Sözler: Kıbrıs Anonim / Müzik: Raif R.Denktaş) (1971), 7. Vursalar Biner Kere (Söz & Müzik: Raif R.Denktaş) (1972), 8. Gave (Sözler: Kıbrıs Anonim / Müzik: R.Denktaş & E.Gündüz) (1972), 9. Gariban (Sözler: Raif R.Denktaş / Müzik: R.Denktaş & E.Gündüz) (1972), 10. Köprü (Sözler: Kıbrıs Anonim / Müzik: R.Denktaş & E.Gündüz) (1973)”
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI